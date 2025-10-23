Virat Kohli : ఫ్యాన్స్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లిన కోహ్లీ.. ఆస్ట్రేలియాపై రెండవ మ్యాచ్లోనూ డకౌట్
Virat Kohli : ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండవ వన్డే మ్యాచ్లో కూడా భారత స్టార్ ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీ డకౌట్ అయ్యాడు. అడిలైడ్లోని ఓవల్ మైదానంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో మూడవ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన కోహ్లీ ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండానే ఫాస్ట్ బౌలర్ జేవియర్ బార్ట్లెట్ వేసిన బంతికి క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుతిరిగాడు. దీనికి ముందు పెర్త్లో జరిగిన మొదటి వన్డే మ్యాచ్లో మిచెల్ స్టార్క్ వేసిన బంతికి క్యాచ్ ఇచ్చి ఫెవీలియన్ బాటపట్టాడు. ఇప్పుడు మరోసారి సున్నాకే అవుట్ అవ్వడం అభిమానులను తీవ్ర నిరాశపరిచింది.
పెర్త్ నుండి అడిలైడ్ వరకు విరాట్ కోహ్లీకి ఏమీ మారలేదు. పెర్త్ లో జరిగిన అనర్థాన్ని ప్రజలు జీర్ణించుకోగలిగారు. కానీ, అడిలైడ్ సంగతి ఏమిటి? ఈ మైదానానికి విరాట్ ఒక హీరో. కానీ, ఆస్ట్రేలియాపై రెండవ వన్డేలో ఈ హీరో కాస్త జీరోగా వెనుదిరిగాడు. విరాట్ కోహ్లీ అడిలైడ్లో ఆడిన అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో సున్నా పరుగులకే అవుట్ అవ్వడం ఇదే మొదటిసారి.
విరాట్ కోహ్లీ అడిలైడ్లో భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న రెండవ వన్డేలో 4 బంతులు ఎదుర్కొని, ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండానే అవుటయ్యాడు. జేవియర్ బార్ట్లెట్ బౌలింగ్లో విరాట్ కోహ్లీ క్యాచ్ ఇచ్చాడు. దీనికి ముందు పెర్త్ లో జరిగిన ఈ సిరీస్ మొదటి వన్డేలో విరాట్ కోహ్లీ 8 బంతులు ఆడిన తర్వాత సున్నా పరుగులకే అవుటయ్యాడు. ఈ వరుస సున్నాలు అతని అభిమానులను కలవరపరుస్తున్నాయి.
విరాట్ కోహ్లీకి ఆస్ట్రేలియా దేశం బాగా కలిసివస్తుంది. ఏ రకం క్రికెట్ మ్యాచ్ అయినా, అతని బ్యాట్ నుండి ఆస్ట్రేలియా మైదానాలలో పరుగులు వరదలా పారాయి. అడిలైడ్లో అయితే అతని బ్యాట్ నుండి నీటిలా పరుగులు వచ్చాయి. అడిలైడ్లో ఆడిన 13 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో విరాట్ కోహ్లీ 60.93 సగటుతో 5 సెంచరీలు సహా 975 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో అడిలైడ్లో ఆడిన 4 వన్డేలలో 61 సగటుతో 2 సెంచరీలతో 244 పరుగులు చేశాడు. అలాంటి అడిలైడ్ మైదానంలో తొలిసారిగా సున్నా పరుగులకే అవుట్ అవ్వడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీని ప్రకారం ముందుగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్న భారత జట్టు శుభ్మన్ గిల్ (4), విరాట్ కోహ్లీ (0) వికెట్లను కోల్పోయింది. అలాగే 10 ఓవర్ల ముగిసే సమయానికి భారత జట్టు 2 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 29 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.
టీమిండియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్: రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, కె.ఎల్. రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, మొహమ్మద్ సిరాజ్, అర్ష్దీప్ సింగ్.
ఆస్ట్రేలియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ : మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మ్యాథ్యూ షార్ట్, మ్యాట్ రెన్షా, అలెక్స్ క్యారీ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొనోలీ, మిచెల్ ఓవెన్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, మిచెల్ స్టార్క్, ఆడం జంపా, జోష్ హేజిల్వుడ్.