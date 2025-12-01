Virat Kohli : కింగ్ రీఎంట్రీ కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు నిరాశ..క్లారిటీ ఇచ్చిన కింగ్ కోహ్లీ
టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రాంచీలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మొదటి వన్డే మ్యాచ్లో అద్భుతమైన సెంచరీతో (135 పరుగులు) అభిమానులను సంతోషపరిచారు.
Virat Kohli : టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రాంచీలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మొదటి వన్డే మ్యాచ్లో అద్భుతమైన సెంచరీతో (135 పరుగులు) అభిమానులను సంతోషపరిచారు. ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్తో భారత్ విజయం సాధించి, సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యం సంపాదించింది. అయితే, మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకునే సమయంలో కోహ్లీ చేసిన ప్రకటన, అదే అభిమానుల్లో కొంత నిరాశను మిగిల్చింది. టెస్ట్ క్రికెట్లో అతని రీఎంట్రీ గురించి జరుగుతున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ, తాను ఇకపై ఒకే ఫార్మాట్లో ఆడతానని, టెస్టుల్లోకి తిరిగి వచ్చే ఉద్దేశం లేదని కోహ్లీ స్పష్టం చేశాడు.
ఒక నెల విరామం తర్వాత మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన విరాట్ కోహ్లీ, దక్షిణాఫ్రికాపై అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి తన ఫామ్ను కొనసాగించాడు. రాంచీలో జరిగిన మొదటి వన్డేలో కోహ్లీ కేవలం 120 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లతో సహా 135 పరుగులు చేశాడు. ఇది అతని కెరీర్లో 52వ వన్డే సెంచరీ. కోహ్లీ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కారణంగా టీమిండియా 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ కీలక ఇన్నింగ్స్ కోసం కోహ్లీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును అందుకున్నాడు.
కోహ్లీ ఈ మ్యాచ్ ఆడటానికి కొన్ని గంటల ముందు, క్రికెట్ వర్గాల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ జరిగింది. టీమిండియా టెస్ట్ ఫార్మాట్లో ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న కష్టాల నేపథ్యంలో, ఇటీవల టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన దిగ్గజాలను (కోహ్లీ, రోహిత్ వంటి వారిని) కొద్దికాలం పాటు తిరిగి జట్టులోకి రావాలని బీసీసీఐ అభ్యర్థించే అవకాశం ఉందని కొన్ని మీడియా రిపోర్టులు పేర్కొన్నాయి. దీంతో టీమిండియా పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి కోహ్లీ లేదా రోహిత్ వంటి అనుభవజ్ఞులు టెస్ట్ క్రికెట్లోకి మళ్లీ అడుగుపెడతారేమో అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగింది.
మ్యాచ్ అనంతరం అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో, కోహ్లీని ప్రెజెంటర్ హర్షా భోగ్లే ఇదే విషయంపై ప్రశ్నించారు. భోగ్లే మాట్లాడుతూ.. "మీరు ఇప్పుడు క్రికెట్లో ఒకే ఫార్మాట్ ఆడుతున్నారు. ఇది ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే కొనసాగుతుందా?" అని ప్రశ్నించారు. దీనికి విరాట్ కోహ్లీ సూటిగా, స్పష్టంగా సమాధానం ఇచ్చాడు. "అవును, ఇది ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉండబోతోంది. నేను కేవలం ఒకే ఫార్మాట్లో ఆడతాను" అని కోహ్లీ ప్రకటించాడు. దీనితో కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్కు తాను తీసుకున్న రిటైర్మెంట్ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునే ఆలోచనలో లేరని, ఇకపై తన దృష్టి కేవలం వన్డే క్రికెట్పైనే ఉంటుందని స్పష్టమైంది.