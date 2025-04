మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ప్రీతి జింటా, విరాట్ కోహ్లీ షేక్ హ్యాండ్ చేస్తూ నవ్వుతూ మాట్లాడుకుంటూ కనిపించారు. ఆ తర్వాత ప్రీతి విరాట్ ఫోన్‌లో ఏదో ఆసక్తిగా చూస్తున్నట్లు ఫోటోలో ఉంది. దీంతో అభిమానుల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. అసలు వారి మధ్య ఏం సంభాషణ జరిగిందని అందరూ ఆత్రుతగా ఎదురుచూశారు. తాజాగా ప్రీతి జింటా స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో ఒక అభిమాని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ ఆ విషయం గురించి చెప్పింది. విరాట్-ప్రీతి ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ఒక అభిమాని "ఈ వైరల్ ఫోటోలో మీరు ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నారు?" అని అడిగాడు.

What are you talking about with Virat Kohli Sir ?? #pzchat pic.twitter.com/V0a05Z4fBE