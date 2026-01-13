  • Menu
Viral Video: అచ్చం విరాట్‌లాగే ఉన్న బుడ్డోడు.. రోహిత్-కోహ్లీ ఆ పిల్లాడిని ఏమని పిలిచారో తెలుసా?

Highlights

చిన్ననాటి విరాట్ కోహ్లీలా ఉన్న ఒక బాలుడి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రోహిత్ శర్మ, కోహ్లీ ఆ బుడ్డోడిని 'చోటా చీకూ' అని పిలుస్తూ సరదాగా గడిపిన క్షణాలు ఇక్కడ చూడండి.

క్రికెట్ మైదానంలో టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలను చూడటానికి అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే వడోదరలో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌కు ముందు ఒక ఆసక్తికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. అచ్చం చిన్ననాటి విరాట్ కోహ్లీలాగే ఉన్న ఒక బాలుడు గ్రౌండ్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. తాజాగా ఆ బాలుడు విరాట్, రోహిత్‌లతో తనకున్న ముచ్చట్లను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నాడు.

"చోటా చీకూ" అని పిలిచారు!

ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లో ఉన్న కోహ్లీని ఆ బాలుడు పేరు పెట్టి పిలవగా.. విరాట్ నవ్వుతూ దగ్గరకు వచ్చాడట. ఆ పిల్లాడిని చూడగానే తన చిన్ననాటి రూపం గుర్తుకొచ్చిన కోహ్లీ, వెంటనే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మను పిలిచి.. "రేయ్ రోహిత్.. నా డూప్లికేట్‌ను చూడు, అచ్చం నా లాగే ఉన్నాడు కదా!" అని సరదాగా అన్నాడట. ఆ తర్వాత రోహిత్, విరాట్ ఇద్దరూ కలిసి ఆ బుడ్డోడిని ముద్దుగా 'చోటా చీకూ' (Chota Cheeku) అని పిలిచారు.

సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్:

ఆ చిన్నారి తన ముద్దుముద్దు మాటలతో ఆనాటి అనుభవాన్ని వివరిస్తూ ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాడు. "కోహ్లీ సార్ నన్ను చూసి నా డూప్లికేట్ అని రోహిత్ సార్‌కి చెప్పారు. ఇద్దరూ నన్ను పిలిచి ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చి ఫోటోలు దిగారు" అని ఆ అబ్బాయి మురిసిపోతూ చెప్పాడు. అయితే ఆ బాలుడి పేరు, ఊరు వివరాలు తెలియకపోయినా, అతడి రూపం మాత్రం అచ్చం విరాట్ కోహ్లీ చిన్నప్పటి ఫోటోలను తలపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

