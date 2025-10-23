Video : శుభ్మన్ గిల్తో పాకిస్తాన్ అభిమానుల అనుచిత ప్రవర్తన, మొదట చేయి కలిపి, ఆపై…
Video : భారత క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో 3 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ఆడుతోంది. ఈ సిరీస్లో రెండవ మ్యాచ్ అడిలైడ్ ఓవల్ స్టేడియంలో జరుగుతోంది. ఈ ముఖ్యమైన మ్యాచ్కు ముందు భారత జట్టు ఆటగాళ్ళు అడిలైడ్లో తిరుగుతూ కనిపించారు. భారత వన్డే జట్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కూడా తోటి ఆటగాడు హర్షిత్ రాణాతో కలిసి అడిలైడ్ రోడ్లపై కనిపించారు. ఈ సమయంలో ఒక పాకిస్తాన్ అభిమాని శుభ్మన్ గిల్తో చేసిన పని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
శుభ్మన్ గిల్ కు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో శుభ్మన్ గిల్, హర్షిత్ రాణా కలిసి తిరుగుతూ కనిపిస్తున్నారు. కానీ ఈ సమయంలో ఒక వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా గిల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇతడు ఒక పాకిస్తాన్ అభిమాని, మొదట గిల్తో చేయి కలపడానికి అభ్యర్థిస్తాడు. భారత కెప్టెన్ కూడా అతనితో చేయి కలిపాడు. కానీ వెంటనే ఈ అభిమాని చేయి కలిపిన తర్వాత పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అని నినాదాలు చేయడం మొదలుపెడతాడు. దీనిని చూసి గిల్ కూడా ఆశ్చర్యపోతాడు. అయితే, తన ప్రశాంత స్వభావానికి పేరుగాంచిన శుభ్మన్ గిల్ దీనికి ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు.
ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఈ సంఘటనను భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన నో-హ్యాండ్షేక్ వివాదంతో కూడా ముడిపెడుతున్నారు. వాస్తవానికి, భారత జట్టు ఆసియా కప్ 2025 సమయంలో పాకిస్తాన్తో మొత్తం 3 మ్యాచ్లు ఆడింది. కానీ భారత జట్టు ఆటగాళ్ళు ఒక్కసారి కూడా పాకిస్తాన్ జట్టుతో చేయి కలపలేదు. రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అడిలైడ్లో ఆడనున్న ఈ మ్యాచ్ శుభ్మన్ గిల్కు చాలా కీలకం. వాస్తవానికి, అతను మొదటిసారి భారత వన్డే జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. అతని జట్టు సిరీస్లో ఓటమి ప్రమాదంలో ఉంది. భారత జట్టు మొదటి మ్యాచ్లో 7 వికెట్ల తేడాతో ఓటమిని చవిచూసింది. కాబట్టి సిరీస్లో నిలబడాలంటే శుభ్మన్ గిల్ జట్టుకు ఈ మ్యాచ్ గెలవడం అత్యవసరం.