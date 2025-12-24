Vaibhav Suryavanshi:వైభవ్ సూర్యవంశీని పరిచయం చేస్తున్నాం: క్రికెట్ దిగ్గజాలను వెనక్కి నెట్టిన 14 ఏళ్ల కుర్రాడు!
దిగ్గజ రికార్డులు కనుమరుగు! కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ 36 బంతుల్లో సెంచరీ బాదడమే కాకుండా, లిస్ట్-ఏ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన 150 పరుగుల ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. భారత క్రికెట్ కొత్త సంచలనం సృష్టించిన ఈ అద్భుత విజయం గురించి ఇక్కడ చదవండి.
వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే అనడానికి సాక్ష్యం కావాలంటే, అది వైభవ్ సూర్యవంశీ రూపంలో కనిపిస్తుంది. తమ జీవితాలు యూనివర్సిటీ అసైన్మెంట్లు లేదా గేమింగ్ చుట్టూ తిరిగే ఇతర 14 ఏళ్ల పిల్లల మాదిరి కాకుండా, ఈ కుర్రాడు బీహార్లో ఏబీ డివిలియర్స్ మరియు షాహిద్ అఫ్రిది వంటి దిగ్గజాలకు చెందిన రికార్డులను బద్దలు కొడుతున్నాడు.
అండర్-19 ఆసియా కప్ ఫైనల్లో ఓటమి పాలైన మరుసటి రోజు, వైభవ్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ కోసం మైదానంలోకి దిగాడు. ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అతను అరుణాచల్ ప్రదేశ్పై తన నిజమైన సత్తాను చూపించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అతను ఇకపై ఎదుగుతున్న తార కాదు, నిజంగా ఒక "బీస్ట్" (రాక్షసుడు) అని నిరూపించాడు.
36 బంతుల్లో అద్భుతం
ఒక రోజు మీరు క్రీజ్కు నడిచి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా కేవలం 36 బంతుల్లో సెంచరీ సాధిస్తే ఎలా ఉంటుంది? సరిగ్గా అదే వైభవ్ చేశాడు. అతను 8 సిక్సర్లు మరియు 10 ఫోర్లతో ఈ ఘనతను సాధించాడు.
ఈ ఇన్నింగ్స్ గురించి ఇంత చర్చ జరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడ ఉంది:
- చరిత్ర సృష్టికర్త: 14 సంవత్సరాల 272 రోజుల వయస్సులో, పురుషుల సీనియర్ వన్-డే (లిస్ట్ A) క్రికెట్లో అధికారికంగా సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా అతను నిలిచాడు.
- రికార్డు బద్దలు: అతను 100 పరుగులతో సంతృప్తి చెందలేదు. కేవలం 54 బంతుల్లో 150 పరుగులకు చేరుకునే వరకు కొనసాగించాడు. పోలిక కోసం, అతను ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడానికి 64 బంతులు తీసుకున్న ప్రసిద్ధ "మిస్టర్ 360" ఏబీ డివిలియర్స్ ప్రపంచ రికార్డును అధిగమించాడు.
దిగ్గజాల సరసన స్థానం
క్రికెట్లోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన హిట్టర్ల "హూ ఈజ్ హూ" జాబితాలో వైభవ్ ఇప్పటికే తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నాడు:
- జేక్ ఫ్రేజర్-మెక్గుర్క్: 29 బంతులు
- ఏబీ డివిలియర్స్: 31 బంతులు
- అన్మోల్ప్రీత్ సింగ్: 35 బంతులు
- వైభవ్ సూర్యవంశీ: 36 బంతులు
- షాహిద్ అఫ్రిది: 37 బంతులు
కేవలం 14 ఏళ్ల వయస్సులో క్రికెట్ దిగ్గజాల శక్తి మరియు వేగంతో బంతిని కొట్టే ఈ ఆటగాడు, ఇంకా పాఠశాల క్రీడలలోనే ఉన్నాడు.
అతను తదుపరి పెద్ద స్టార్ కానున్నాడా?
సమాధానం సూటిగా అవును. ఇది కేవలం యాదృచ్చికం కాదు. వైభవ్ 12 ఏళ్ల వయస్సు నుండే వార్తల్లో వ్యక్తిగా మారాడు, అప్పుడు రంజీ ట్రోఫీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టి సచిన్ టెండూల్కర్ మరియు యువరాజ్ సింగ్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టాడు. ఈ కుర్రాడికి ఎర్ర బంతి క్రికెట్ అయినా, T20 క్రికెట్ అయినా పరుగులు సాధించే ప్రత్యేక ప్రతిభ ఉంది మరియు అతను వేగంగా పరుగులు చేస్తాడు అనేది గొప్ప విషయం.
నమ్మడం కష్టంగా ఉన్నా ఇది నిజం, ఈ కుర్రాడికి నైపుణ్యం ఉంది, అదనంగా అతను కష్టపడే తత్వం కలవాడు. అంతర్జాతీయ ఓటమి నుండి ప్రపంచ రికార్డు ప్రదర్శనతో తిరిగి రావడం అనేది చాలా తక్కువ మంది టీనేజర్లు ఆ వయస్సులో చేయగలిగే మానసిక బలం.