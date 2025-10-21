Vaibhav Suryavanshi : బీహార్ ఎన్నికలలో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఎంట్రీ..కీలక బాధ్యతలు అప్పగించిన ఎన్నికల కమిషన్
Vaibhav Suryavanshi : భారత యువ బ్యాట్స్మెన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ చిన్న వయసులోనే ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నాడు. కేవలం 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ పెద్ద పెద్ద బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించడంలో పేరుగాంచాడు. తన బ్యాటింగ్తో వార్తల్లో నిలిచిన వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈసారి మరో కారణంతో వార్తల్లోకి వచ్చాడు. బీహార్లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎన్నికల కమిషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఒక పెద్ద బాధ్యతను అప్పగించింది. ఇది అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
బీహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో యువతలో అవగాహన కల్పించడానికి ఎన్నికల కమిషన్ ఒక పెద్ద అడుగు వేసింది. యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీని ఫ్యూచర్ ఓటర్ ఐకాన్ గా ఎంపిక చేసింది. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరుగుతాయి, మొదటి దశ నవంబర్ 6న, రెండవ దశ నవంబర్ 11న జరుగుతాయి. ఓట్ల ప్రాముఖ్యత, ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడానికి ఎన్నికల కమిషన్ సాధారణంగా ప్రముఖులను తమ ఐకాన్లుగా ఎంపిక చేస్తుంది. ఈసారి వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఈ బాధ్యత లభించింది. అతని యువతరం ఫాలోయింగ్ యువ ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఎన్నికల కమిషన్, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో వైభవ్ సూర్యవంశీ వీడియోను కూడా షేర్ చేశాయి. అందులో అతను బీహార్ ప్రజలను ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం కోసం ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ మాట్లాడుతూ, "నమస్కారం, మీ అందరికీ ప్రణామాలు. నేను ఎప్పుడైతే మైదానంలోకి దిగుతానో, అప్పుడు నా పని బాగా ఆడటం, నా జట్టును గెలిపించడం. అదే విధంగా, ప్రజాస్వామ్యంలో మీ అందరి ముఖ్యమైన పని ఓటు వేయడం. కాబట్టి, అవగాహనతో ఉండండి. అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఓటు వేయండి. ఓట్ కరేగా బీహార్, అప్నీ సర్కార్ చునేగా బీహార్ (బీహార్ ఓటు వేస్తుంది, బీహార్ తన ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటుంది)" అని అన్నాడు. ఈ వీడియో సందేశం బీహార్ ప్రజలలో ఎన్నికల పట్ల ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
మరోవైపు, పంచాయత్ సిరీస్ నటుడు చందన్ రాయ్, సహర్సాకు చెందిన నటుడు పంకజ్ ఝాలను స్వీప్ ఐకాన్లుగా నియమించారు. అలాగే, వుషు క్రీడాకారిణి సౌమ్య ఆనంద్, ఆయుష్ ఠాకూర్ హాకీ క్రీడాకారిణి జ్యోతి కుమారి, సామాజిక కార్యకర్త తబస్సుమ్ అలీ, పెయింటింగ్లో అద్భుతాలు చేసిన అశోక్ కుమార్ విశ్వాస్ కూడా స్వీప్ ఐకాన్లుగా ఎంపికయ్యారు. ఈ ప్రముఖులందరూ కలిసి బీహార్ ఎన్నికలలో ఓటింగ్ శాతం పెంచడానికి కృషి చేస్తారు.