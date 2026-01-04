  • Menu
Vaibhav Suryavanshi: భారత క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఒకే పేరు వినిపిస్తోంది.. ఆ పేరే వైభవ్ సూర్యవంశీ. కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే దిగ్గజాల రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ బీహార్ కుర్రాడు, 2026 ఏడాదిని ఒక సంచలన రికార్డుతో ప్రారంభించాడు. సౌతాఫ్రికా అండర్-19 జట్టుతో జరుగుతున్న యూత్ వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా శనివారం జరిగిన మొదటి మ్యాచ్‌లో వైభవ్ బ్యాట్‌తో మెరుపులు మెరిపించలేకపోయినా, ఒక అరుదైన ప్రపంచ రికార్డును మాత్రం తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఏకంగా 19 ఏళ్లుగా పదిలంగా ఉన్న పాకిస్తాన్ ఆటగాడి రికార్డును వైభవ్ బద్దలు కొట్టాడు.

సౌతాఫ్రికాలోని బెనోనీ వేదికగా భారత్ అండర్-19, సౌతాఫ్రికా అండర్-19 జట్ల మధ్య యూత్ వన్డే సిరీస్ ప్రారంభమైంది. భారత రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ఆయుష్, వైస్ కెప్టెన్ విహాన్ మల్హోత్రా గాయాల కారణంగా దూరం కావడంతో వైభవ్ సూర్యవంశీకి కప్టెన్సీ పగ్గాలు దక్కాయి. ఈ క్రమంలో వైభవ్ కేవలం 14 ఏళ్ల 282 రోజుల వయసులోనే అంతర్జాతీయ యూత్ వన్డే జట్టుకు సారథ్యం వహించి చరిత్ర సృష్టించాడు. గతంలో ఈ రికార్డు పాకిస్తాన్ ఆటగాడు అహ్మద్ షెహజాద్ (15 ఏళ్లు) పేరిట ఉండేది. ఇప్పుడు 19 ఏళ్ల తర్వాత ఆ రికార్డును వైభవ్ చెరిపేసి, అతి పిన్న వయసులో కెప్టెన్ అయిన క్రికెటర్‌గా రికార్డుకెక్కాడు.

టాస్ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా టీమిండియాను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. కెప్టెన్ హోదాలో బరిలోకి దిగిన వైభవ్ ఈ మ్యాచ్‌లో కేవలం 11 పరుగులు మాత్రమే చేసి పెవిలియన్ చేరాడు. భారత్ ఒక దశలో తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం అవుతుందేమో అనిపించినా, హర్వంష్ పంగాలియా (93), ఆర్‌ఎస్ అంబ్రీష్ (65) అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌లతో జట్టును ఆదుకున్నారు. వీరిద్దరి పోరాటంతో టీమ్ ఇండియా నిర్ణీత ఓవర్లలో 301 పరుగుల భారీ స్కోరును సాధించింది. వైభవ్ బ్యాటింగ్ చేయకపోయినా, కెప్టెన్‌గా జట్టును సమర్థవంతంగా నడిపించి విజయం వైపు నడిపించాడు.

వైభవ్ సూర్యవంశీకి రికార్డులు కొత్తేమీ కాదు. ఇటీవల ముగిసిన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తన మొదటి మ్యాచ్‌లోనే 190 పరుగులు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఆ ఇన్నింగ్స్ లో లిస్ట్-ఏ క్రికెట్‌లో వేగంగా 150 పరుగులు చేసిన ఏబీ డివిలియర్స్ రికార్డును కూడా వైభవ్ బ్రేక్ చేశాడు. అంతేకాకుండా, ఐపీఎల్‌లో గుజరాత్ జట్టుపై కేవలం 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది, క్రిస్ గేల్ తర్వాత అత్యంత వేగవంతమైన ఐపీఎల్ సెంచరీ చేసిన ప్లేయర్‌గా నిలిచాడు. ఇన్ని ఘనతలు సాధించినప్పటికీ, ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం కనీస వయసు 15 ఏళ్లు నిండకపోవడంతో, మరో మూడు నెలల వరకు అతను భారత సీనియర్ జట్టుకు ఎంపికయ్యే అవకాశం లేదు.

సౌతాఫ్రికాతో రెండో యూత్ వన్డే జనవరి 5న, చివరి మ్యాచ్ జనవరి 7న జరగనున్నాయి. ఆ తర్వాత జనవరి 15 నుంచి జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ప్రారంభం కానుంది. అప్పటికి గాయపడిన సీనియర్ ప్లేయర్లు జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వైభవ్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఫామ్ మరియు కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తుంటే వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ తరపున అతను ప్రధాన అస్త్రంగా మారడం ఖాయం. రికార్డుల రారాజుగా మారుతున్న ఈ కుర్రాడు భవిష్యత్తులో భారత సీనియర్ జట్టులో కూడా సెన్సేషన్ సృష్టించడం పక్కా అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

