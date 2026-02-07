Vaibhav Suryavanshi : వైభవ్ సూర్యవంశీకి షాక్.. ఇక జన్మలో అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఆడకుండా బీసీసీఐ బ్యాన్
వైభవ్ సూర్యవంశీకి షాక్.. ఇక జన్మలో అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఆడకుండా బీసీసీఐ బ్యాన్
Vaibhav Suryavanshi : అండర్-19 వరల్డ్ కప్ 2026లో తన బ్యాటింగ్తో ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచిన 14 ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి ఇప్పుడు ఒక షాకింగ్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఫైనల్లో కేవలం 80 బంతుల్లోనే 175 పరుగులు పారించి, భారత్కు ఆరోసారి ప్రపంచకప్ను అందించిన ఈ అద్భుత ప్రతిభాశాలి, ఇకపై ఎప్పటికీ అండర్-19 వరల్డ్ కప్లో కనిపించడు. వయసు రీత్యా చూస్తే అతనికి ఇంకా చాలా ఏళ్ల సమయం ఉన్నా, బీసీసీఐ నిబంధనలే అతనికి అడ్డంకిగా మారాయి.
అసలేం జరిగింది? ఆ రూల్ ఏంటి?
వైభవ్ సూర్యవంశీ 27 మార్చి 2011న జన్మించాడు. అంటే 2026 అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఆడే సమయానికి అతని వయసు కేవలం 14 ఏళ్లు మాత్రమే. సాధారణంగా ఏ ఆటగాడైనా 19 ఏళ్లు వచ్చే వరకు ఈ టోర్నీ ఆడవచ్చు. ఆ లెక్కన చూస్తే వైభవ్ 2030 వరల్డ్ కప్ వరకు ఆడే అర్హత ఉంది. కానీ, బీసీసీఐ 2016లో ఒక కఠినమైన నిబంధనను తీసుకువచ్చింది. దీని ప్రకారం.. ఒక ఆటగాడు ఒక్కసారి అండర్-19 వరల్డ్ కప్లో భారత్ తరపున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే, వయసు ఉన్నా లేకపోయినా మరోసారి ఆ టోర్నీలో ఆడేందుకు అవకాశం ఉండదు.
ఈ నిబంధనను ముఖ్యంగా ఏజ్ ఫ్రాడ్ (వయసు తగ్గించి చూపడం) సమస్యను అరికట్టడానికి బీసీసీఐ వర్కింగ్ కమిటీ అమలులోకి తెచ్చింది. గతంలో రవీంద్ర జడేజా (2006, 2008), సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ఆవేష్ ఖాన్ వంటి వారు రెండుసార్లు వరల్డ్ కప్ ఆడారు. కానీ రాహుల్ ద్రవిడ్ సూచనల మేరకు, కొత్త కుర్రాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్లేయర్కు ఒకే ఒక్క వరల్డ్ కప్ ఛాన్స్ అని బీసీసీఐ ఫిక్స్ చేసింది. దీనివల్లే వైభవ్ సూర్యవంశీ తన కెరీర్లో ఇకపై అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఆడలేడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ సృష్టించిన ప్రభంజనం
ఈ 14 ఏళ్ల బిహార్ కుర్రాడు 2026 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. కేవలం 80 బంతుల్లో 175 పరుగులు చేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. ఒకే టోర్నీలో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డులు అందుకున్న అరుదైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. శిఖర్ ధావన్, యశస్వి జైస్వాల్ తర్వాత ఫైనల్లో సెంచరీ కొట్టిన మూడో భారతీయ బ్యాటర్గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.
వైభవ్ భవిష్యత్తు ఏంటి?
అండర్-19 వరల్డ్ కప్కు దూరమైనా, వైభవ్కు ఆకాశమే హద్దు. ఇప్పటికే అతను ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున అరంగేట్రం చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అలాగే డొమెస్టిక్ క్రికెట్, ఇండియా-ఏ జట్లలో తన సత్తా చాటుతున్నాడు. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం అంతర్జాతీయ సీనియర్ క్రికెట్ ఆడాలంటే కనీసం 15 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. వైభవ్ ఈ ఏడాది మార్చి 27న 15వ ఏట అడుగుపెడతాడు. అంటే ఈ ఏడాది చివర్లో అతను సీనియర్ టీమిండియాలో కనిపించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
వైభవ్ ఇప్పుడు నేరుగా టీమిండియా సీనియర్ జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. అండర్-19 స్థాయిని మించిపోయిన ఈ వండర్ కిడ్ తదుపరి ప్రస్థానం టీమిండియా ఓపెనర్గా మారుతుందో లేదో వేచి చూడాలి.