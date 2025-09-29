Tilak Verma Net Worth: ఆసియా కప్ హీరోగా తిలక్ వర్మ.. అతనికి ఎంత ఆస్తి ఉందో తెలుసా..?
2025 ఆసియా కప్ను టీమిండియా ఎగురవేసింది. ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన ఫైనల్లో, భారత స్టార్ ఆటగాళ్లు పాకిస్తాన్ జట్టును 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించారు.
Tilak Verma Net Worth: భారత క్రికెట్ జట్టు తొమ్మిదవసారి ఆసియా కప్ను గెలుచుకుంది. చివరి మ్యాచ్లో మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మన్ తిలక్ వర్మ విజయ హీరో. పాకిస్తాన్ బౌలర్లను తన బ్యాట్తో ఓడించి విజయంతో తిరిగి వచ్చాడు. తక్కువ సమయంలోనే క్రికెట్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్న తిలక్ వర్మకు కోట్ల విలువైన నికర విలువ ఉంది. ఇందులో అతిపెద్ద భాగం అన్ని ఫార్మాట్లలో క్రికెట్ నుండి వచ్చే ఆదాయం నుండి వస్తుంది, అదే సమయంలో అతను బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా కూడా సంపాదిస్తాడు.
తిలక్ వర్మ ఆకర్షణ IPLలో కనిపించింది. ఇప్పుడు అతను ఆసియా కప్లో సంచలనం సృష్టించాడు. క్రికెట్ పిచ్పై పరుగులు సాధించడంలో మాస్టర్గా ఉన్న తిలక్, తన సంపాదన కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది. 2022లో IPL జట్టు ముంబై ఇండియన్స్లో చేరిన తిలక్, తన బలమైన ప్రదర్శనల ద్వారా ముంబై ఫ్రాంచైజీతో స్థిరంగా అనుబంధం కలిగి ఉన్నాడు. అతని నికర విలువ విషయానికొస్తే, క్రిక్ట్రాకర్ ప్రకారం, తిలక్ వర్మ ఫిబ్రవరి 2025 నాటికి రూ.5 కోట్లు (సుమారు $1.5 బిలియన్) నికర విలువను కలిగి ఉన్నాడు. అయితే, ఈ సంవత్సరం మార్చిలో ప్రారంభమైన IPL సీజన్ కోసం ముంబై ఇండియన్స్ అతన్ని రూ.8 కోట్లకు (సుమారు $1.5 బిలియన్) నిలుపుకుంది, ఇది అతని సంపదను మరింత పెంచింది.
అదనంగా, అతని BCCI ఒప్పందం ప్రకారం అతని జీతం కూడా నికర విలువకు గణనీయంగా దోహదపడుతుంది. భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) 2024-2025 సంవత్సరానికి సి-గ్రేడ్ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ జాబితాలో తిలక్ వర్మను చేర్చింది. ఈ పథకం కింద, అతను ప్రతి ODI మ్యాచ్కు రూ.1 కోటి (సుమారు $1.5 బిలియన్), రూ.6 లక్షలు (సుమారు $1.5 మిలియన్లు), ప్రతి T20I మ్యాచ్కు రూ.3 లక్షలు (సుమారు $1.5 మిలియన్లు) అందుకుంటాడు.
క్రికెట్లోని వివిధ ఫార్మాట్లలో ఆడటంతో పాటు, తిలక్ వర్మ బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా కూడా చాలా డబ్బు సంపాదిస్తాడు. అతను ఇప్పటికీ తన అంతర్జాతీయ కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పటికీ, అనేక బ్రాండ్లు అతనితో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం, తిలక్ ఎనర్జీ డ్రింక్ బూస్ట్, SS, eBikeGo Dream11 వంటి బ్రాండ్ల ప్రకటనలలో కనిపించాడు.
చాలా తక్కువ సమయంలోనే క్రికెట్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ముఖ్యమైన పేరు సంపాదించుకున్న తిలక్ వర్మ, హైదరాబాద్లోని చంద్రాయణగుట్టలో ఒక విలాసవంతమైన ఇంటిని కలిగి ఉన్నాడు. అతని కార్ల సేకరణలో కొన్ని లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. తిలక్ మెర్సిడెస్-బెంజ్ S-క్లాస్, BMW 7 సిరీస్ కారును కలిగి ఉన్నాడు.