Tilak Varma: పాక్ గడ్డపై పోరాడిన తెలుగబ్బాయ్.. గురువు కోసం ప్రాణాలకు తెగించిన తిలక్ వర్మ 'రియల్' స్టోరీ!
పాకిస్థాన్పై హీరోగా నిలిచిన తిలక్ వర్మ రియల్ లైఫ్ హీరో కూడా. తన కోచ్ ప్రాణాల కోసం ఆయన చేసిన త్యాగం మరియు కెరీర్ విశ్లేషణ.
టీమిండియా యువ సంచలనం, మన తెలుగబ్బాయ్ తిలక్ వర్మ ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్. ఇటీవల పాకిస్థాన్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో టీమిండియాను గెలిపించి దేశవ్యాప్తంగా హీరో అయిపోయాడు. అయితే తిలక్ కేవలం మైదానంలోనే కాదు, నిజ జీవితంలోనూ గొప్ప హీరో అని నిరూపించుకున్నాడు. తన గురువు కోసం ఆయన చేసిన త్యాగం వింటే ఎవరైనా సరే హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే.
గురువు ప్రాణాల కోసం అండర్-19 స్టార్ పోరాటం
తిలక్ వర్మ వ్యక్తిత్వం గురించి సీనియర్ స్పోర్ట్స్ ఎనలిస్ట్ చంద్రశేఖర్ ఇటీవల కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. తిలక్ కేవలం 13 ఏళ్ల వయస్సు నుంచే చంద్రశేఖర్కు తెలుసు. తిలక్ ఎదుగుదలను దగ్గరుండి చూసిన ఆయన ఒక భావోద్వేగ సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు.
కోవిడ్ సమయంలో తిలక్ కోచ్ ఎ. సలాం బైష్ ఆరోగ్యం విషమించి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు. అప్పటికే తిలక్ వర్మ అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఆడి దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. చేతిలో డబ్బుంది, పేరుంది.. ఎవరినైనా పంపి సేవలు చేయించగలడు. కానీ తిలక్ అలా చేయలేదు. తన ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా 24 గంటల పాటు ఆసుపత్రిలోనే ఉండి తన గురువుకు సేవ చేశాడు. కోచ్ కోలుకునే వరకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా అక్కడే ఉన్నాడు. ఇది తిలక్ కు తన గురువుపై ఉన్న భక్తిని, అంకితభావాన్ని చాటి చెబుతోంది.
టీ20ల్లో ఫిక్స్.. ఇక లక్ష్యం అదే!
ప్రస్తుతం టీ20 ఫార్మాట్లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్న తిలక్ వర్మ, త్వరలోనే వన్డేల్లో కూడా రెగ్యులర్ ప్లేయర్ అయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే తిలక్ అసలు లక్ష్యం మాత్రం టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడటమే.
టెక్నిక్: గతంలో కొంత డిఫెన్సివ్గా ఆడే తిలక్, ఇప్పుడు ఆధునిక క్రికెట్కు తగ్గట్లుగా దూకుడును పెంచాడు.
స్థానం: విరాట్ కోహ్లీ, పుజారా వంటి దిగ్గజాల తర్వాత భారత టెస్ట్ జట్టులో 3, 4 స్థానాల్లో ఏర్పడిన ఖాళీలను భర్తీ చేసే సత్తా తిలక్ వర్మకు ఉంది.
యువరాజ్ సింగ్తో పోలిక?
చాలా మంది తిలక్ వర్మను యువరాజ్ సింగ్తో పోలుస్తుంటారు. దీనిపై చంద్రశేఖర్ స్పందిస్తూ.. "యువీ, తిలక్ స్వభావాలు వేరు. కానీ ఇద్దరిలో ఒక సామాన్యమైన పోలిక ఉంది.. అదే ఫైటింగ్ స్పిరిట్. ఎటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా ఆశ వదులుకోకుండా చివరి వరకు పోరాడే తత్వం తిలక్ సొంతం" అని పేర్కొన్నారు.
అణకువ, క్రమశిక్షణే ఆయుధాలుగా దూసుకుపోతున్న ఈ తెలుగబ్బాయ్, భవిష్యత్తులో సచిన్ టెండూల్కర్ లాంటి ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవాలని క్రీడాభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.