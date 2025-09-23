Suryakumar Yadav : సూర్యకుమార్ యాదవ్ పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ కాళ్ళు మొక్కిన వీడియో అసలు నిజం ఇది!
ఆసియా కప్ 2025లో భారత్-పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన సూపర్ 4 మ్యాచ్లో ఒక ఆసక్తికరమైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వైరల్ వీడియో గురించి కొందరు వాదిస్తున్నట్లు, సూర్యకుమార్ యాదవ్ పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆఘా కాళ్లను తాకలేదు. అసలు జరిగింది ఏమిటంటే, టాస్ తర్వాత నాణెం కింద పడి ఉంది. సూర్యకుమార్ దానిని తీసుకోవడానికి కిందకు వంగినప్పుడు, ఆఘా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల కెమెరా కోణం కారణంగా సూర్యకుమార్ అతని కాలిని తాకినట్లు కనిపించింది. ఇది కేవలం ఒక భ్రమ మాత్రమే. వాస్తవానికి, సూర్యకుమార్ కేవలం నాణెం తీసుకోవడానికి మాత్రమే వంగాడు.
ఈ సూపర్ 4 మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ భారత బౌలర్లపై ఆధిపత్యం చూపించారు. ఒక దశలో పాకిస్తాన్ జట్టు చాలా వేగంగా పరుగులు చేసింది. రెండు సార్లు క్యాచ్ జారవిడిచిన తర్వాత, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని భారత బౌలర్లను బాగా దెబ్బ తీశాడు. అతను 35 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేసి, ఒక వైపు వికెట్లు పడుతున్నా నిలబడ్డాడు.
మరోవైపు, టీమ్ ఇండియా బౌలర్లు తమ ఆటలో పూర్తిగా ఫామ్ కోల్పోయినట్లు కనిపించారు. ముఖ్యంగా మెయిన్ పేస్ బౌలర్ జస్ ప్రీత్ బుమ్రా బౌలింగ్లో పరుగులు బాగా వచ్చాయి. దీంతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లకు ఆరంభంలోనే దెబ్బ తగిలింది. అయితే, ఆ తర్వాత భారత బౌలర్లు రన్ రేట్ను తగ్గించి, మ్యాచ్ను తమ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకున్నారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్తాన్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది. పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ 58 పరుగులతో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
రెండో ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్కు దిగే భారత బ్యాట్స్మెన్లకు పని సులభం కాదు. ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ బౌలర్లైన షాహీన్ అఫ్రిది, హారిస్ రౌఫ్లను ఎదుర్కోవడం పెద్ద సవాల్ అయింది. అయితే, అభిషేక్ శర్మ, శుభమన్ గిల్ వంటి ఆటగాళ్లు తమదైన శైలిలో దూకుడుగా ఆడి జట్టుకు మంచి ఆరంభం ఇచ్చారు.
అయితే, 172 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో టీమ్ ఇండియా ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (74), శుభమన్ గిల్ (47) చెలరేగి ఆడారు. వీరిద్దరూ మొదటి వికెట్కు 105 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. మధ్యలో కొన్ని వికెట్లు కోల్పోయినా, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ మ్యాచ్ను ముగించి, టీమ్ ఇండియాకు 6 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందించారు. ఈ విజయంతో టీమ్ ఇండియా ఆసియా కప్ ఫైనల్ రేసులో మరింత ముందుకు దూసుకుపోయింది.