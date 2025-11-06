Team India : దీప్తి శర్మ జై శ్రీ రామ్ బయో, హనుమాన్ టాటూ.. ప్రధాని ప్రస్తావనతో ఆశ్చర్యపోయిన ఆల్రౌండర్!
భారత మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలో నవ శకాన్ని లిఖించిన రోజు నవంబర్ 2, 2025. నవీ ముంబై వేదికగా జరిగిన ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి, టీమ్ ఇండియా తొలిసారిగా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది.
Team India : భారత మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలో నవ శకాన్ని లిఖించిన రోజు నవంబర్ 2, 2025. నవీ ముంబై వేదికగా జరిగిన ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి, టీమ్ ఇండియా తొలిసారిగా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. ఈ చారిత్రక విజయాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ అద్భుతమైన విజయం సాధించిన అనంతరం, టీమ్ ఇండియా కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, జట్టు సభ్యులు బుధవారం (నవంబర్ 5) ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఆయన నివాసంలో కలిశారు. ఈ సమావేశంలో ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీతో పాటు, మోదీ, ఆల్ రౌండర్ దీప్తి శర్మ మధ్య జరిగిన ఒక ప్రత్యేక సంభాషణ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తరువాత, కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలోని టీమ్ ఇండియా బుధవారం నవంబర్ 5న 7 లోక్ కళ్యాణ్ మార్గ్లోని ప్రధానమంత్రి నివాసానికి చేరుకుంది. ఈ సమావేశంలో కెప్టెన్తో సహా మొత్తం 16 మంది ఆటగాళ్లు, హెడ్ కోచ్ అమోల్ మజుందార్, బీసీసీఐ కొత్త అధ్యక్షుడు మిథున్ మన్హాస్ పాల్గొన్నారు. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ట్రోఫీని వెంట తీసుకుని మోదీని కలిశారు.
జట్టు సభ్యులు తమ సంతకాలతో కూడిన, నమో అనే పేరు రాసి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని ప్రధానికి బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ బహుమతితో ప్రధాని మోదీ కూడా సంతోషించి, ట్రోఫీతో కలిసి ఫోటో దిగారు. భారత జట్టు ప్రదర్శనను ప్రశంసిస్తున్న సమయంలో ప్రధాని మోదీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. 2017 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఓటమి తర్వాత మోదీని కలిసిన విషయాన్ని దీప్తి శర్మ గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు ప్రధాని చెప్పిన మాటలు తమకు ఎలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయో వివరించారు.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా ప్రధాని మోదీ దీప్తి శర్మ ఇన్స్టాగ్రామ్ బయో, ఆమె చేతిపై ఉన్న టాటూ గురించి ప్రస్తావించారు. దీప్తి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోలో జై శ్రీ రామ్ అని రాసి ఉండటం, ఆమె చేతిపై హనుమాన్ టాటూ వేయించుకోవడం గురించి మోదీ ప్రత్యేకంగా అడిగారు. ప్రధాని ప్రస్తావించిన తర్వాత దీప్తి శర్మ స్పందిస్తూ.. ఈ రెండూ (జై శ్రీ రామ్, హనుమాన్ టాటూ) తనకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తాయని చెప్పారు. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కూడా ప్రధానితో మాట్లాడారు. ఒక యువ క్రికెటర్ సోదరుడికి మోదీ నివాసం నుంచి అరుదైన ఆహ్వానం అందింది.
హర్మన్ప్రీత్ 2017లో ట్రోఫీ లేకుండా కలిశామని, కానీ ఇప్పుడు వీలైనన్ని ఎక్కువ టైటిల్స్ గెలిచి మళ్లీ కలవాలనుకుంటున్నామని చెప్పారు. అలాగే, మోదీ తన సమయాన్ని ఇన్ని విషయాల కోసం ఎలా నిర్వహించగలుగుతారని అడిగారు. దానికి మోదీ.. ఇది తన జీవితంలో భాగం, అలవాటుగా మారిపోయిందని బదులిచ్చారు. జట్టులోని యువ ఫాస్ట్ బౌలర్ క్రాంతి గౌడ్ తన సోదరుడు ప్రధాని మోదీకి పెద్ద అభిమాని అని చెప్పగా, ప్రధాని మోదీ వెంటనే అతడిని కూడా తన నివాసానికి వచ్చి కలవాల్సిందిగా ఆహ్వానం పంపారు.