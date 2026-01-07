U19 World Cup Alert: ప్రపంచకప్ ముందే వైభవ్ విధ్వంసం! దక్షిణాఫ్రికాకు షాక్ ఇచ్చాడు!
దక్షిణాఫ్రికా U19 ODIలో వైభవ్ సూర్యవంశీ అద్భుతమైన 127 పరుగులు చేశాడు. U19 ప్రపంచకప్ ముందు ఈ యువ సంచలనం తన విధ్వంసకర ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు.
హైదరాబాద్: టీమ్ ఇండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో క్రికెట్ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉన్నాడు. 14 ఏళ్ల ఈ డైనమో ఇటీవల భారత్ U19 వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా U19 జట్ల మధ్య జరిగిన మూడో వన్డేలో కేవలం 74 బంతుల్లో 127 పరుగులు చేసి పెను సంచలనం సృష్టించాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో పది సిక్సులు, తొమ్మిది ఫోర్లు ఉన్నాయి, ఇది ప్రత్యర్థి బౌలర్లను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది.
జనవరి 15 నుండి జింబాబ్వే మరియు నమీబియాలో జరగనున్న U19 ప్రపంచకప్ కోసం భారత U19 జట్టు దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు ఆడుతోంది. సిరీస్లోని చివరి మ్యాచ్లో (జనవరి 7), టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. భారత ఓపెనర్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ మరియు ఆరోన్ జార్జ్ సెంచరీలతో (వైభవ్ 127, జార్జ్ 118) మ్యాచ్ను బ్యాటింగ్ ఫెస్టివల్గా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
వైభవ్ యొక్క పేలుడు ఫామ్:
వైభవ్ ప్రదర్శన అన్ని ఫార్మాట్లలో అసాధారణంగా మరియు స్థిరంగా ఉంది. అతని ఇటీవలి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనలు:
- దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన రెండో వన్డేలో వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ (68).
- విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్పై డబుల్ సెంచరీకి చేరువలో 190 పరుగుల ఇన్నింగ్స్.
- U19 ఆసియా కప్లో UAEపై సూపర్ సెంచరీ (171) మరియు మలేషియాపై మరో వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ.
ఈ యువ కెప్టెన్ ప్రతి రెండు లేదా మూడు ఇన్నింగ్స్లకు ఒక అర్ధ సెంచరీ లేదా సెంచరీ సాధిస్తున్నాడు, ఇది అతని గొప్ప ప్రతిభను మరియు వయసుకు మించిన పరిణతిని నిరూపిస్తుంది.
మూడో వన్డేలో భారత జట్టు కేవలం 35 ఓవర్లలో 281 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. వేదాంత్ త్రివేది (25*), అభిజ్ఞాన్ కుండు (1*) క్రీజులో ఉన్నారు. అభిమానులు మరియు క్రికెట్ నిపుణులు ఇప్పుడు ఆయుష్ మత్రే నేతృత్వంలోని భారత అండర్-19 జట్టు U19 ప్రపంచకప్కు వెళ్లడంపై ఆసక్తిగా ఉన్నారు, వైభవ్ సూర్యవంశీని నిశితంగా గమనించాల్సిన ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా పేర్కొంటున్నారు.
తన సాహసోపేతమైన బ్యాటింగ్ మరియు అద్భుతమైన స్థిరత్వంతో వైభవ్ భారతదేశంలో అత్యంత ఆశాజనకమైన యువ ఆటగాళ్ళలో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంటున్నాడు, తద్వారా భారత క్రికెట్కు ఉత్తేజకరమైన భవిష్యత్తును సూచిస్తున్నాడు.