Team India : టీమిండియాకు ఏమైంది? పేస్, స్పిన్.. రెండింటినీ ఆడలేకపోవడం వెనుక 4 ముఖ్య కారణాలు!
కోల్కతా టెస్ట్లో ఓటమి తర్వాత, గౌహతి టెస్ట్లో కూడా భారత జట్టు ఓటమి అంచున నిలిచింది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి దక్షిణాఫ్రికా జట్టు భారత్పై 314 పరుగుల భారీ ఆధిక్యం సాధించింది.
గతంలో స్పిన్ పిచ్లపై చేతులెత్తేసిన టీమిండియా, ఈసారి గౌహతిలోని ఫ్లాట్ పిచ్పై కూడా మార్కో యాన్సెన్ వంటి దక్షిణాఫ్రికా పేస్ బౌలర్ల ధాటికి తలవంచింది. అసలు భారత బ్యాట్స్మెన్లకు ఏం జరుగుతోంది? పేస్ లేదా స్పిన్.. రెండింటినీ ఆడలేకపోవడానికి గల నాలుగు ప్రధాన కారణాలను ఇప్పుడు విశ్లేషిద్దాం.
1. గౌతమ్ గంభీర్ ఆలోచనలు, ఆల్రౌండర్లపై నమ్మకం
ఏ జట్టు అయినా ముందుకు సాగాలంటే, దాని వెనుక ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన ఉంటుంది. ప్రస్తుత టీమ్ ఇండియా వ్యూహాల వెనుక హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఉన్నాడు. గంభీర్ టెస్ట్ జట్టులో స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ల కంటే ఆల్రౌండర్లపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టడం పెద్ద సమస్యగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం రవీంద్ర జడేజా, నితీష్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్ వంటి ముగ్గురు ఆల్రౌండర్లు జట్టులో ఉన్నారు. ఉదాహరణకు, నితీష్ రెడ్డిని గౌహతి టెస్ట్లో బౌలింగ్కు ఎక్కువగా ఉపయోగించలేదు, బ్యాటింగ్లోనూ అతను విఫలమయ్యాడు. గతంలో టీమ్ ఇండియా స్పెషలిస్ట్ ఆటగాళ్లపై నమ్మకం ఉంచేది, కానీ ఇప్పుడు దానికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తోంది.
2. అనుభవం లేకపోవడం
ప్రతి జట్టు యువ, ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లపై పెట్టుబడి పెట్టాలని అనుకుంటుంది. అయితే దానికి ఒక పరిమితి ఉండాలి. రెండో టెస్ట్ సందర్భంగా కామెంట్రీ చేస్తూ మాజీ కెప్టెన్ అనిల్ కుంబ్లే, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, అజింక్య రహానే, ఛతేశ్వర్ పుజారా వంటి 80 టెస్టులు ఆడిన సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఒకేసారి జట్టు నుంచి వెళ్లిపోవడం వల్ల సమస్యలు వచ్చాయని చెప్పారు. ఇప్పుడు యువ ఆటగాళ్లపై భారం పెరిగింది. ఫలితంగా వాళ్లు నాణ్యమైన బౌలింగ్ ఎటాక్ ముందు నిలబడలేక త్వరగా వికెట్లు కోల్పోతున్నారు.
3. ఓవర్ అగ్రెస్సివ్
ప్రస్తుతం భారత జట్టు ఓవర్ అగ్రెస్సివ్ క్రికెట్ ఆడాలని ప్రయత్నిస్తోంది. గౌహతి టెస్ట్లో కూడా ఇదే కనిపించింది. రిషభ్ పంత్, ధ్రువ్ జురెల్ వంటి ఆటగాళ్లు అనవసరమైన ఆవేశంతో కూడిన షాట్లు ఆడి త్వరగా అవుటయ్యారు. టెస్ట్ క్రికెట్లో పరుగులు వేగంగా చేయడం కంటే, మంచి డిఫెన్స్ ఆడటం చాలా ముఖ్యం. కానీ భారత యువ బ్యాట్స్మెన్లలో ఆ డిఫెన్స్ చాలా బలహీనంగా కనిపిస్తోంది. త్వరగా పరుగులు చేసే ఈ ఆరాటం జట్టుకు చాలా నష్టం కలిగిస్తోంది.
4. టెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ల లోటు
ప్రస్తుతం జట్టులో ఆడుతున్న చాలా మంది ఆటగాళ్లకు టెస్ట్ క్రికెట్లో ప్రత్యేక అనుభవం లేదు. సాయి సుదర్శన్ వైట్ బాల్ క్రికెట్లో బాగా ఆడినా, డొమెస్టిక్ రెడ్ బాల్ క్రికెట్ అనుభవం తక్కువ. ధ్రువ్ జురెల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ పరిస్థితి కూడా ఇంచుమించు అంతే. మరోవైపు, డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో భారత పిచ్లపై ఎన్నో పరుగులు చేసిన కరుణ్ నాయర్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, అభిమన్యు ఈశ్వరన్ వంటి స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్లను జట్టు అసలు పట్టించుకోవడం లేదు. ఇలా టెస్ట్ స్పెషలిస్ట్లను పక్కన పెట్టడం వలననే జట్టుకు నాణ్యమైన బౌలింగ్ ఎటాక్ను ఎదుర్కోవడం కష్టమవుతోంది.