Iyer Is Back: శ్రేయస్ అయ్యర్ వచ్చేసాడు! న్యూజిలాండ్ వన్డేలకు బలం చేకూరిందా? నెం.4 బ్యాటింగ్ పై క్లారిటీ!
న్యూజిలాండ్ వన్డేలకు శ్రేయస్ అయ్యర్ తిరిగి రాగా, తిలక్ వర్మకు సర్జరీ తప్పేలా లేదు. టీమ్ ఇండియా ఫిట్నెస్ అప్డేట్స్ మరియు వరల్డ్ కప్ అవకాశాల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
న్యూజిలాండ్తో జరిగే వన్డే సిరీస్కు ముందు టీమ్ ఇండియాకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదురయ్యాయి. వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ గాయం నుండి పూర్తిగా కోలుకుని జట్టులో చేరనున్నాడు, ఇది భారత మిడిల్ ఆర్డర్కు గొప్ప బలం. అయితే, టీ20 స్పెషలిస్ట్ తిలక్ వర్మ గాయం ఇంకా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇది అతని సిరీస్ లభ్యతపై, మరియు T20 ప్రపంచ కప్ అవకాశాలపై సందేహాలను రేకెత్తిస్తోంది.
శ్రేయస్ అయ్యర్ ఫామ్లోకి వచ్చాడు
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో సిడ్నీలో గాయపడిన తర్వాత కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరమైన శ్రేయస్ అయ్యర్, ఇప్పుడు మరింత బలంగా తిరిగి వచ్చాడు. బెంగళూరులోని నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ (NCA) వైద్య బృందం అతను పూర్తిగా ఫిట్గా ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ముంబై తరపున ఆడిన అయ్యర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్పై కేవలం 53 బంతుల్లో 82 పరుగులు చేసి అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు తన సన్నద్ధతను చాటిచెప్పాడు.
అతని రాకతో భారత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. మెడ గాయం నుండి కోలుకుంటున్న కెప్టెన్ శుభమాన్ గిల్ కూడా జట్టులో ఉండగా, అయ్యర్ నంబర్ 4లో ఆడవచ్చు. యశస్వి జైస్వాల్కు న్యూజిలాండ్ వన్డేలకు బదులు బెంచ్కే పరిమితం కావాల్సి రావచ్చు.
తిలక్ వర్మకు సర్జరీ
మరోవైపు, హైదరాబాద్కు చెందిన మరియు నమ్మదగిన టీ20 మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ తిలక్ వర్మకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. విజయ్ హజారే ట్రోఫీ సమయంలో అతనికి పొత్తికడుపు సంబంధిత గాయం అయింది. NCA వైద్య బృందం సర్జరీని సూచించింది, దీనివల్ల అతను 3 నుండి 4 వారాల పాటు మైదానానికి దూరంగా ఉండవచ్చు.
దీంతో, న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు తిలక్ దూరమయ్యాడు. ఫిబ్రవరి 7 నుండి యుఎస్తో ప్రారంభమయ్యే టీ20 ప్రపంచ కప్ అతని లభ్యతపై సందేహాన్ని కలిగించింది. గత ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్పై తిలక్ అందించిన అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో భారత్ విజయం సాధించింది, కాబట్టి ఇది టీమ్కు పెద్ద నష్టంగా భావిస్తున్నారు.
ఒకవేళ తిలక్ సమయానికి కోలుకోకపోతే, సెలెక్టర్లు అతని స్థానంలో రియాన్ పరాగ్, శుభమాన్ గిల్ లేదా శ్రేయస్ అయ్యర్ను పరిగణించే అవకాశం ఉంది.
ముగింపు
శ్రేయస్ అయ్యర్ తిరిగి రావడం భారత మిడిల్ ఆర్డర్కు బలం చేకూర్చినా, తిలక్ వర్మ గాయం భారత టీ20 ప్రణాళికలపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ ఇద్దరు కీలక ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్ అప్డేట్ల కోసం అభిమానులు మరియు క్రికెట్ ప్రేమికులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.