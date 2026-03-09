Most Sixes: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో సిక్సర్ల సునామీ.. చరిత్ర సృష్టించిన టీమిండియా!
Most Sixes: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో భారత జట్టు బ్యాటింగ్ విభాగంలో అద్భుత ప్రదర్శనతో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. టీ20 ప్రపంచ కప్ ఓ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన జట్టుగా నిలిచింది. 2026లో మొత్తం 112 సిక్సర్లు బాది అరుదైన రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. దూకుడైన బ్యాటింగ్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై టీమిండియా బ్యాటర్లు విరుచుకుపడటంతో ఈ ఘనత సాధ్యమైంది. ఈ రికార్డు ఇంతకుముందు వెస్టిండీస్పై ఉంది. 2024లో విండీస్ బ్యాటర్లు 62 సిక్సులు బాదారు.
టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో మొదటిసారి అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన జట్టుగా భారత్ నిలిచింది. 2007లో జరిగిన తొలి ఎడిషన్లో టీమిండియా 38 సిక్సర్లు బాదింది. ఆ తర్వాతి ఎడిషన్లలో కూడా పలు జట్లు సిక్సర్లతో ఆకట్టుకున్నాయి. 2009లో వెస్టిండీస్ 31 సిక్సర్లు కొట్టగా.. 2010లో ఆస్ట్రేలియా 57 సిక్సర్లతో భారీ రికార్డు నమోదు చేసింది. 2012లో విండీస్ 49 సిక్సర్లు బాది సిక్సర్ల వర్షం కురిపించింది. 2014లో ఆశ్చర్యకరంగా నెదర్లాండ్స్ 45 సిక్సర్లు కొట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. 2016లో కూడా వెస్టిండీస్ 43 సిక్సర్లు బాదింది.
2021లో పాకిస్తాన్ 37 సిక్సర్లు నమోదు చేసి.. టీ20 ప్రపంచ కప్ ఓ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన జట్టుగా నిలిచింది. 2022లో ఇంగ్లాండ్ 38 సిక్సర్లతో టాప్ జట్లలో నిలిచింది. 2024 ఎడిషన్లో మళ్లీ వెస్టిండీస్ 62 సిక్సర్లు కొట్టి భారీ రికార్డు సృష్టించింది. కరేబియన్ల రికార్డును 2026లో టీమిండియా బ్రేక్ చేసింది. 2026లో టీమిండియా బ్యాటర్లు కలిసి మొత్తం 112 సిక్సర్లు బాదడంతో ఒకే ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్సర్ల రికార్డు నెలకొల్పారు.
Most Sixes: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో భారత బ్యాటర్లు ఆరంభం నుంచి దూకుడుగా ఆడుతూ బౌలర్లపై ఆధిపత్యం చెలాయించారు. ప్రతి మ్యాచ్లో భారీ షాట్లతో అభిమానులను అలరించారు. దాంతో సిక్సర్ల వర్షం కురిసింది. ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, సంజు శాంసన్, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అభిషేక్ శర్మలు సిక్సుల వర్షం కురిపించారు. వీరి దూకుడైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన టీమిండియాకు ట్రోఫీ గెలవడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించింది. టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో బ్యాటింగ్ పరంగా కొత్త ప్రమాణాలు నెలకొల్పిన టీమిండియా.. సిక్సర్ల వర్షంతో అభిమానులకు మరపురాని టోర్నీని అందించింది.