Jasprit Bumrah: టీమ్ ఇండియా స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఒక అరుదైన మైలురాయిని చేరుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో ఈరోజు (శనివారం) బ్రిస్బేన్లో జరిగే చివరి మ్యాచ్లో బుమ్రా ఒక వికెట్ తీస్తే, టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో 100 వికెట్ల మార్కును చేరుకుంటారు. దీంతో పాటు క్రికెట్లోని మూడు ఫార్మాట్లలో (టెస్ట్, వన్డే, టీ20) 100 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన మొదటి భారతీయ బౌలర్గా బుమ్రా చరిత్ర సృష్టించనున్నారు.
మూడు ఫార్మాట్లలో 100 వికెట్ల అరుదైన రికార్డుకు ఒక్క అడుగు
భారత ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఒక గొప్ప మైలురాయిని చేరుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆస్ట్రేలియాతో శనివారం (నవంబర్ 8) బ్రిస్బేన్లో జరిగే ఐదో టీ20 మ్యాచ్లో ఒక వికెట్ తీస్తే, ఆయన రికార్డుల చరిత్ర సృష్టిస్తారు. బుమ్రా ఇప్పటికే టెస్టులు మరియు వన్డేలలో 100కు పైగా వికెట్లు తీశారు. ఇప్పుడు టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో మరో వికెట్ తీస్తే, క్రికెట్లోని మూడు ఫార్మాట్లలో 100 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన మొదటి భారతీయ బౌలర్గా బుమ్రా రికార్డులకెక్కుతారు. బుమ్రా 50 టెస్టుల్లో 226 వికెట్లు (15 సార్లు 5 వికెట్ల హాల్స్), 89 వన్డేల్లో 149 వికెట్లు (2 సార్లు 5 వికెట్ల హాల్స్) తీశారు. టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో 79 మ్యాచ్లలో 99 వికెట్లు తీసి, సరిగ్గా ఒక వికెట్ దూరంలో ఉన్నారు.
టీ20లలో 100 వికెట్ల మైలురాయి
టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో 100 వికెట్ల మార్కును దాటడానికి సిద్ధంగా ఉన్న బుమ్రా, ఈ ఘనత సాధించిన రెండో భారతీయ బౌలర్ అవుతారు. టీ20లలో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ (67 మ్యాచ్లలో 105 వికెట్లు). ఇప్పుడు బుమ్రా 100 వికెట్లు తీస్తే, ఈ ఘనత సాధించిన రెండో భారతీయ బౌలర్గా నిలుస్తారు. ప్రస్తుత ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో బుమ్రా కేవలం 3 వికెట్లు మాత్రమే తీసినప్పటికీ, నాలుగో టీ20లో ఒక వికెట్ తీయడం ద్వారా ఆస్ట్రేలియాపై టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో అత్యధిక వికెట్లు (20) తీసిన పాకిస్తాన్ దిగ్గజం సయీద్ అజ్మల్ రికార్డును అధిగమించారు.
సిరీస్ విజయం, ఆఖరి మ్యాచ్ అంచనాలు
ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఇప్పటికే 2-1 ఆధిక్యంలో ఉంది. ఈ విజయంతో ఆస్ట్రేలియాపై గత 17 ఏళ్లుగా టీ20 సిరీస్ను కోల్పోని రికార్డును భారత్ నిలబెట్టుకుంది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో టీమిండియా ఈరోజు జరిగే చివరి మ్యాచ్ను కూడా గెలిచి, సిరీస్ను 3-1తో ముగించాలని పట్టుదలగా ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో బుమ్రా తన రికార్డును అందుకుంటే, టీమ్ ఇండియాకు అది అదనపు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.