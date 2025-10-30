Shreyas Iyer : టీమిండియాకు భారీ షాక్.. శ్రేయాస్ అయ్యర్ గాయం తీవ్రం.. రెండు నెలలు క్రికెట్కు దూరం
Shreyas Iyer : భారత క్రికెట్ జట్టుకు స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ గాయం రూపంలో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన చివరి వన్డే మ్యాచ్లో అలెక్స్ కారీ క్యాచ్ పట్టే క్రమంలో గాయపడిన అయ్యర్, సిడ్నీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్లీహానికి అంతర్గత గాయం కావడంతో, ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ కారణంగా ఐసీయూలో ఉన్న అయ్యర్ ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నారు. ఈ గాయం కారణంగా అయ్యర్ సుమారు రెండు నెలల వరకు క్రికెట్కు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. రాబోయే ముఖ్యమైన సిరీస్ల దృష్ట్యా ఇది టీమిండియాకు పెద్ద లోటు.
ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్లోని చివరి మ్యాచ్లో అలెక్స్ కారీ క్యాచ్ పట్టిన సమయంలో టీమిండియా స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్కు గాయమైంది. అయ్యర్కు ప్లీహానికి గాయం కావడంతో అంతర్గత రక్తస్రావం జరిగింది. దీంతో ఆయనను వెంటనే సిడ్నీలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అంతర్గత రక్తస్రావాన్ని నియంత్రించడానికి వైద్యులు ఇంటర్వెన్షనల్ ట్రాన్స్-కేథెటర్ ఎంబోలైజేషన్ అనే ప్రత్యేక ప్రక్రియను నిర్వహించారు. ఇది శరీరంలో ఎక్కడైనా అంతర్గత రక్తస్రావాన్ని ఆపడానికి ఉపయోగించే ప్రక్రియ.
శ్రేయాస్ అయ్యర్ ప్రస్తుతం ఐసీయూ నుంచి బయటకు వచ్చారు.. కోలుకుంటున్నారు. ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆసుపత్రిలోనే ఉండి, పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి ఉంది. అయ్యర్కు తగిలిన అంతర్గత గాయం కారణంగా ఆయన సుమారు రెండు నెలల పాటు క్రికెట్కు దూరంగా ఉండవచ్చని మీడియా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇది టీమిండియాకు పెద్ద దెబ్బ. ఈ గాయం కారణంగా అయ్యర్ దక్షిణాఫ్రికాతో జరగబోయే మూడు మ్యాచ్ల దేశీయ వన్డే సిరీస్కు దూరమవడం దాదాపు ఖాయం. అంతేకాకుండా, జనవరి 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్న న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్లో కూడా ఆయన ఆడటం కష్టమే. ఎందుకంటే, గాయం నుంచి కోలుకున్న తర్వాత మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్కు ఎక్కువ సమయం దొరకకపోవచ్చు.
శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఇటీవల వన్డే క్రికెట్లో నంబర్ 4 స్థానంలో టీమ్ ఇండియాకు నిలకడైన ఆటగాడిగా నిలిచారు. కొంతకాలంగా ఈ స్థానంలో అయ్యర్ అద్భుతంగా రాణించడం వలన, రాబోయే సిరీస్లలో ఆయన లేకపోవడం జట్టుకు పెద్ద లోటుగా ఉంటుంది. ఈ ముఖ్యమైన స్థానం కోసం టీమ్ ఇండియా ఇప్పుడు కొత్త బ్యాట్స్మెన్ కోసం వెతకాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజీత్ సైకియా శ్రేయాస్ అయ్యర్ గాయంపై సానుకూల అప్డేట్ ఇచ్చారు. అయ్యర్ వేగంగా కోలుకుంటున్నారని, డాక్టర్లు కూడా ఇంత వేగవంతమైన రికవరీని ఊహించలేదని తెలిపారు. సాధారణంగా ఈ రకమైన గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోవడానికి 6 నుంచి 8 వారాలు పడుతుందని, కానీ అయ్యర్ అంతకంటే చాలా త్వరగా కోలుకుంటారని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అయ్యర్ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారని స్పష్టం చేశారు.