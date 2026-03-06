Team India Heroes: టీం ఇండియాను ఫైనల్కు తీసుకెళ్లిన ఆ ఐదుగురు
Team India Heroes: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను ఓడించి భారత్ ఫైనల్కు చేరింది. టీమిండియాను ఫైనల్ కు చేర్చిన ఐదుగురు హీరోల గురించి తెలుసుకుందాం.
Team India Heroes: ఉత్కంఠ పోరులో విజయం సాధించి 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్లో భారత్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో గురువారంజరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆ జట్టు ఇంగ్లాండ్ను 7 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. సంజు సామ్సన్ వరుసగా రెండో అర్ధ సెంచరీలు, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా బౌలింగ్ ఈ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఇషాన్ కిషన్, వరుణ్ కూడా టోర్నమెంట్ అంతటా జట్టుకు కీలకంగా నిలిచారు. వారి ప్రదర్శన భారత్ను ఫైనల్కు చేర్చింది.
వెస్టిండీస్తో జరిగిన తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో సామ్సన్ 97 పరుగులు చేశాడు. పాకిస్తాన్పై ఇషాన్ కిషన్ 77 పరుగులు చేయడం వల్ల భారతదేశం విజయం సాధించింది. టోర్నమెంట్లో వరుణ్ భారతదేశం తరపున అత్యధిక వికెట్లు తీసుకున్న బౌలర్ గా నిలిచాడు.
Team India Heroes: క్రికెట్ సమిష్టిగా ఆడాల్సిన ఆట. అందులోనూ ఇలాంటి ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో ఎవరో ఒకరు బాగా ఆడినంత మాత్రాన విజయాలు పరిగెత్తి రావు. ఒక్కోసారి ఒక్కో మ్యాచ్ లో ఒక్కక్కరు హీరోలుగా మారొచ్చు. తరువాతి మ్యాచ్ లో వారి నుంచి అంత మంచి ప్రదర్శన లేకపోవచ్చు. అయితే, కీలకమైన సందర్భాల్లో నిలబడి నిలకడగా ఆడిన వారే హీరోలు అవుతారు. అలా టోర్నీలో భారత్ విజయాల్లో నిలకడగా రాణించి.. కీలక సమయాల్లో తమ సత్తా చూపించి.. ఫైనల్ కు చేర్చిన ఐదుగురు హీరోలు ఉన్నారు.
1. జస్ప్రీత్ బుమ్రా: కచ్చితమైన బౌలింగ్
రెండో సెమీఫైనల్లో 254 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఇంగ్లాండ్ 15 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 185 పరుగులు చేసింది. సామ్ కుర్రాన్ 5 పరుగులతో, జాకబ్ బెథెల్ 81 పరుగులతో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ బంతిని జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు అప్పగించే సమయానికి మ్యాచ్ లో ఇంగ్లాండ్ విజయం వైపు సాగుతున్నట్లు అనిపించింది.
ఈ ఓవర్లో బుమ్రా కేవలం 8 పరుగులు ఇచ్చి ఇంగ్లాండ్ పై ఒత్తిడి పెంచాడు. తర్వాతి ఓవర్లో అర్ష్ దీప్ సింగ్ 16 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఇక్కడి నుంచి ఇంగ్లాండ్ 18 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేయాల్సి వచ్చింది. ఒత్తిడిలో బుమ్రా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి, కేవలం 6 పరుగులు ఇచ్చి భారత్ తిరిగి మ్యాచ్ లోకి రావడానికి సహాయం చేశాడు. 19వ ఓవర్లో హార్దిక్ పాండ్యా దీని ద్వారా ప్రయోజనం పొందాడు. సామ్ కుర్రాన్ (18 పరుగులు) పాండ్యా బౌలింగ్ లో తిలక్ వర్మకు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. దీని తర్వాత మ్యాచ్ భారత్ చేతుల్లోకి వచ్చేసింది.
ఫిబ్రవరి 14న, కొలంబోలో పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 176 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంటూ, బుమ్రా ఒకే ఓవర్లో సైమ్ అయూబ్ (6 పరుగులు), కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా (4 పరుగులు)లను అవుట్ చేశాడు. పాకిస్తాన్ కోలుకోలేకపోయింది. మ్యాచ్ను 61 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ విజయంతో, భారతదేశం సూపర్ 8లో చోటు సంపాదించింది. బుమ్రా మొత్తం 7 మ్యాచ్ల్లో 10 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
2. సంజు సామ్సన్: వరుసగా 2 మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్
ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన సెమీఫైనల్లో భారత్ 20 పరుగుల వద్ద అభిషేక్ శర్మ (9 పరుగులు) వికెట్ కోల్పోయింది. అక్కడి నుంచి సంజు సామ్సన్ 42 బంతుల్లో 89 పరుగులు చేసి బలమైన స్కోరుకు పునాది వేశాడు. ఇషాన్ కిషన్తో కలిసి 45 బంతుల్లో రెండో వికెట్కు 97 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు.
మార్చి 1న కోల్కతాలో వెస్టిండీస్తో జరిగిన తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో సామ్సన్ అజేయంగా 97 పరుగులు చేశాడు. 196 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో అతను భారత జట్టు తరపున ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించి జట్టును విజయపథంలో నడిపించాడు. సామ్సన్ 50 బంతుల్లో అజేయంగా 97 పరుగులు చేశాడు. గత రెండు కీలక మ్యాచ్ల్లోనూ అతను ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలిచాడు.
3. హార్దిక్ పాండ్యా: సెమీ-ఫైనల్లో డబుల్-డబుల్
ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన సెమీఫైనల్లో హార్దిక్ పాండ్యా ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. అతను 12 బంతుల్లో 225 స్ట్రైక్ రేట్తో 27 పరుగులు చేసి, భారతదేశం 250 పరుగుల మార్కును దాటడంలో సహాయపడ్డాడు. ఆ తర్వాత అతను తన మొదటి బంతికే ఫిల్ సాల్ట్ వికెట్ తీసుకున్నాడు. 19వ ఓవర్లో అతను కేవలం 9 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి ఇంగ్లాండ్ను దెబ్బ తీసాడు.
పాండ్యా ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో 163.11 స్ట్రైక్ రేట్తో 199 పరుగులు చేశాడు. అందులో రెండు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కొత్త బంతితో కూడా వికెట్లు తీశాడు. టోర్నమెంట్లో మొత్తం ఎనిమిది వికెట్లు పడగొట్టాడు.
4. ఇషాన్ కిషన్: పాకిస్థాన్పై హాఫ్ సెంచరీ
పాకిస్తాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఇషాన్ ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించాడు. కానీ అభిషేక్ శర్మ డకౌట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత తిలక్ వర్మతో కలిసి రెండో వికెట్కు ఇషాన్ 88 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఈ భాగస్వామ్యం జట్టు 175 పరుగుల స్కోరును చేరుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఏ మ్యాచ్ లో ఇషాన్ 77 పరుగులు చేశాడు.
నమీబియాపై కూడా అతను 61 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుత ప్రపంచ కప్లో ఇషాన్ భారత జట్టులో టాప్ స్కోరర్. అతను ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో 189.20 స్ట్రైక్ రేట్తో 263 పరుగులు చేశాడు. అందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
5. వరుణ్ చక్రవర్తి: అత్యధిక వికెట్లు
2026 T20 ప్రపంచ కప్లో వరుణ్ భారతదేశం తరపున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ వరుణ్ చక్రవర్తి.. అతను ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో 13 వికెట్లు పడగొట్టాడు. నమీబియా - నెదర్లాండ్స్పై మూడు వికెట్లు, పాకిస్తాన్పై రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే, గత నాలుగు మ్యాచ్ల్లో వరుణ్ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. గ్రూప్ దశ నాలుగు మ్యాచ్ల్లో తొమ్మిది వికెట్లు తీసిన తర్వాత, గత నాలుగు మ్యాచ్ల్లో అతను కేవలం నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే పడగొట్టగలిగాడు. అయినప్పటికీ టీమిండియా ఫైనల్స్ కు చేరుకోవడంలో వరుణ్ చక్రవర్తి పాత్ర తీసిపారేయలేనిది.