Team India Cricket Schedule 2026: కొత్త ఏడాదిలో క్రికెట్ జాతర.. రెండు వరల్డ్ కప్‌లు, ఐపీఎల్.. ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

Highlights

2026లో టీమిండియా పూర్తి క్రికెట్ షెడ్యూల్ ఇదే! భారత్ వేదికగా పురుషుల టీ20 వరల్డ్ కప్, ఇంగ్లాండ్‌లో మహిళల వరల్డ్ కప్‌తో పాటు బిజీ షెడ్యూల్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

క్రికెట్ ప్రేమికులకు 2026 ఏడాది అసలైన పండగను తీసుకురాబోతోంది. అటు పురుషుల జట్టు, ఇటు మహిళల జట్టు వరుస మెగా టోర్నీలతో బిజీగా ఉండనున్నాయి. ముఖ్యంగా భారత్ వేదికగా జరగనున్న పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ ఈ ఏడాదికి హైలైట్‌గా నిలవనుంది. 2025లో మిశ్రమ ఫలితాలు సాధించిన భారత్, కొత్త ఏడాదిలో సరికొత్త లక్ష్యాలతో బరిలోకి దిగుతోంది.

భారత పురుషుల జట్టు షెడ్యూల్ (Men's Cricket):

వచ్చే ఏడాది టీమిండియా సొంతగడ్డపై ప్రపంచకప్ ఆడటమే కాకుండా విదేశీ పర్యటనల్లోనూ సత్తా చాటనుంది.

  • జనవరి 15 - ఫిబ్రవరి 6: అండర్-19 వరల్డ్ కప్ (నమీబియా, జింబాబ్వే). టీమిండియా యువకులు బంగ్లాదేశ్, న్యూజిలాండ్, యుఎస్ఏలతో తలపడతారు.
  • జనవరి (స్వదేశంలో): న్యూజిలాండ్‌తో 3 వన్డేలు, 3 టీ20ల సిరీస్.
  • ఫిబ్రవరి 7 నుంచి: మెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ (భారత్ వేదికగా). దాదాపు 10 ఏళ్ల తర్వాత ఇండియాలో జరుగుతున్న ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో పాకిస్థాన్‌తో భారత్ ఢీకొట్టనుంది.
  • మార్చి - మే: ఐపీఎల్ (IPL 2026) సందడి.
  • జూన్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో స్వదేశంలో ఒక టెస్ట్, 3 వన్డేలు.
  • జులై: ఇంగ్లండ్ పర్యటన (3 వన్డేలు, 5 టీ20లు).
  • ఆగస్టు: శ్రీలంక పర్యటన (2 టెస్టులు - WTC సైకిల్‌లో భాగంగా).
  • సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్: వెస్టిండీస్‌తో స్వదేశంలో 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు.
  • నవంబర్ - డిసెంబర్: న్యూజిలాండ్ పర్యటన మరియు శ్రీలంకతో హోమ్ సిరీస్.

భారత మహిళల జట్టు షెడ్యూల్ (Women's Cricket):

మహిళల జట్టుకు కూడా 2026 అత్యంత కీలకం. ముఖ్యంగా లార్డ్స్ మైదానంలో చారిత్రాత్మక టెస్ట్ ఆడనున్నారు.

  • జనవరి 9 - ఫిబ్రవరి 5: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL 4).
  • ఫిబ్రవరి - మార్చి: ఆస్ట్రేలియా పర్యటన (3 టీ20లు, 3 వన్డేలు, ఒక టెస్ట్).
  • జూన్ 12 - జులై 5: వుమెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ (ఇంగ్లాండ్ వేదికగా).
  • జులై: లండన్‌లోని చారిత్రాత్మక 'లార్డ్స్' మైదానంలో టీమిండియా మహిళల తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్.
  • ఆగస్టు: మహిళల ఆసియా కప్.

ముగింపు

మొత్తానికి 2026 క్రికెట్ క్యాలెండర్ చూస్తుంటే అభిమానులకు వినోదానికి లోటు ఉండదని అర్థమవుతోంది. మరి ఈ ఏడాది ఎన్ని ఐసీసీ ట్రోఫీలు భారత్ ఖాతాలో చేరుతాయో చూడాలి!

