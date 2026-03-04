  • Menu
T20 World Cup Semis: ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో టీ20 ప్రపంచ కప్ మొదటి సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ ఈరోజు సౌతాఫ్రికా - న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య జరగనుంది.
T20 World Cup Semis: క్రికెట్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పండగ క్లైమాక్స్‌కు చేరుకుంది. భారత్-పాక్ పోరు కంటే రసవత్తరంగా, గణాంకాల పరంగా ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయేలా సాగే సౌతాఫ్రికా - న్యూజిలాండ్ సెమీఫైనల్ పోరుకు కోల్‌కతాలోని చారిత్రాత్మక ఈడెన్ గార్డెన్స్ సిద్ధమైంది. నేడు (మార్చి 4) రాత్రి 7 గంటలకు జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

కివీస్‌కు శాపంగా మారిన చరిత్ర!

టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో న్యూజిలాండ్‌కు సౌతాఫ్రికా ఒక 'అంతుచిక్కని మిస్టరీ'. గణాంకాలు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఇప్పటివరకు ఈ రెండు జట్లు మెగా టోర్నీలో 5 సార్లు ముఖాముఖి తలపడగా.. ఆ ఐదు సార్లూ సౌతాఫ్రికానే విజయం వరించింది. ఒక్కసారి కూడా కివీస్ గెలవలేకపోవడం గమనార్హం.

వారి మధ్య పోరు - ఒక లుక్:

  • 2007: 6 వికెట్ల తేడాతో సౌతాఫ్రికా ఘనవిజయం.
  • 2009: కేవలం 1 పరుగు తేడాతో కివీస్‌కు హ్యాండిచ్చిన ప్రొటీస్.
  • 2010 & 2014: వరుసగా 13 పరుగులు మరియు 2 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో ఉత్కంఠ విజయాలు.
  • 2026 (గ్రూప్ స్టేజ్): ఈ టోర్నీలోనే 7 వికెట్ల తేడాతో సౌతాఫ్రికా ఏకపక్షంగా గెలిచింది.


ఈ టోర్నీలో ఐడెన్ మార్క్రామ్ సారథ్యంలోని సౌతాఫ్రికా జట్టు అజేయ టీమ్‌గా సెమీస్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ముఖ్యంగా వారి పేస్ దళం, స్పిన్ మాయాజాలం ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. 'చోకర్స్' అనే ముద్రను చెరిపేసి, ఫైనల్ చేరాలనే పట్టుదలతో వారున్నారు.

మరోవైపు, ఐసీసీ టోర్నీల్లో నిలకడకు మారుపేరైన న్యూజిలాండ్.. ఈసారి ఎలాగైనా సెమీస్ గండం దాటాలని చూస్తోంది. కేన్ విలియమ్సన్ లాంటి అనుభవజ్ఞుడైన కెప్టెన్, ఒత్తిడిని జయించే ఆటగాళ్లు కివీస్ సొంతం. గత చరిత్రను పక్కన పెట్టి, ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో కొత్త చరిత్ర సృష్టించాలని బ్లాక్ క్యాప్స్ భావిస్తున్నాయి.

కోల్‌కతా పిచ్ సాధారణంగా స్పిన్నర్లకు స్వర్గధామం. మ్యాచ్ సాగుతున్న కొద్దీ పిచ్ నెమ్మదించే అవకాశం ఉండటంతో, టాస్ గెలిచిన జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇరు జట్ల స్పిన్ వ్యూహాలే గెలుపోటములను శాసించనున్నాయి. రేపు రాత్రి 7 గంటలకు జరిగే ఈ హై-వోల్టేజ్ పోరులో.. సౌతాఫ్రికా తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తుందా? లేక కివీస్ పగ తీర్చుకుని ఫైనల్ చేరుతుందా? అనేది చూడాలి.

