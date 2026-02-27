T20 World Cup: న్యూజిలాండ్ ఓటమి..పాకిస్తాన్ కు ఊపిరి పోసిన ఇంగ్లాండ్..
T20 World Cup: న్యూజిలాండ్ ఓటమి.. పాకిస్తాన్ కు మరో అవకాశం
T20 World కప్: టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా శుక్రవారం కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరిగిన కీలకమైన సూపర్ 8 మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు 4 వికెట్ల తేడాతో న్యూజిలాండ్పై విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ జట్టు ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసేందుకు నిర్ణయించుకుంది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్ల కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్ ముందు కివీస్ బ్యాటర్లు తడబడటంతో, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 7 వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.
T20 World కప్ల:క్ష్య ఛేదనలో ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడింది. అయితే న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు మధ్యలో కొన్ని వికెట్లు తీసి ఇంగ్లాండ్ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. అయినప్పటికీ, ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లు సంయమనంతో ఆడుతూ నిర్ణీత లక్ష్యం వైపు దూసుకెళ్లారు. చివరి ఓవర్లలో కీలక పరుగులు సాధించిన ఇంగ్లాండ్, 19.3 ఓవర్లలోనే 6 వికెట్లు కోల్పోయి 160 పరుగులు చేసి విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
ఈ ఫలితం టీ20 ప్రపంచకప్ పాయింట్ల పట్టికపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ముఖ్యంగా, ఈ విజయంతో పాకిస్తాన్ జట్టు సెమీ-ఫైనల్ అవకాశాలు సజీవంగా మారాయి. గ్రూప్ దశలో ఇప్పటికే కొన్ని పరాజయాలను చవిచూసిన పాకిస్తాన్, ఇప్పుడు సెమీస్ రేసులో నిలవాలంటే మిగిలిన మ్యాచ్లలో తప్పక గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇంగ్లాండ్ విజయం ఇతర జట్ల సమీకరణాలను కూడా మార్చివేసింది.
ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ జట్టు బ్యాటింగ్ వైఫల్యం వారి ఓటమికి ప్రధాన కారణమైంది. కీలక సమయంలో వికెట్లు కోల్పోవడం, రన్ రేట్ను పెంచుకోలేకపోవడం ఆ జట్టును దెబ్బతీసింది. మరోవైపు, ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో మెరిసింది. ఫీల్డింగ్లోనూ అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచిన ఇంగ్లాండ్, కీలక క్యాచ్లను అందుకోవడంతో పాటు పరుగులను నియంత్రించింది.