క్రీడలు

World cup T20 :ప్రపంచ కప్ కీర్తి వేట: భారత్ తన "మెతక చేతులను" ఉక్కు పిడికిలిలా ఎందుకు మార్చుకోవాలి?

World cup T20 :ప్రపంచ కప్ కీర్తి వేట: భారత్ తన మెతక చేతులను ఉక్కు పిడికిలిలా ఎందుకు మార్చుకోవాలి?
Highlights

షఫాలీ వర్మ అద్భుత ప్రదర్శనతో శ్రీలంకపై భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది. అయితే, టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ముందు టీమ్ ఇండియా ఫీల్డింగ్ వైఫల్యాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. మెగా టోర్నీ సమయానికల్లా 'వుమెన్ ఇన్ బ్లూ' తమ ఫీల్డింగ్ లోపాలను సరిదిద్దుకోగలరా?

భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు కాగితంపై బలంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, కొత్త వీరోచిత ప్రదర్శనలతో ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగిస్తున్నప్పటికీ, విశాఖపట్నంలో శ్రీలంకపై సాధించిన ఏడు వికెట్ల విజయం వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది. డ్రెస్సింగ్ రూమ్ సందేశం చాలా స్పష్టంగా ఉంది: జూన్‌లో జరగబోయే T20 ప్రపంచ కప్‌ను భారత్ గెలవాలంటే, వారి ఫీల్డింగ్ ఇకపై బలహీనతగా ఉండకూడదు.

షెఫాలీ వర్మ అద్భుత ప్రదర్శన

ఒక్క విజయాన్ని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటే స్కోరుబోర్డుపై వ్యాఖ్యానించవచ్చు. షెఫాలీ వర్మ తన పాత ఫామ్‌ను ప్రదర్శించడంతో భారత్ 129 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా ఛేదించింది. కేవలం 34 బంతుల్లో 69 పరుగులతో తన కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ స్వదేశీ స్కోరు సాధించి, నాటౌట్‌గా వెనుతిరిగింది.

ఇది కేవలం "కొట్టు లేదా వెళ్ళు" తరహా క్రికెట్ కాదు, ప్రణాళికతో కూడిన దూకుడు. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ మరియు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌తో కలిసి, షెఫాలీ 11 ఫోర్లు మరియు ఒక అద్భుతమైన సిక్సర్‌తో శ్రీలంక బౌలర్లను చిత్తు చేసింది. భారత్‌ను ఎందుకు టైటిల్ కంటెండర్‌గా పరిగణిస్తారో గుర్తుకు తెచ్చే ఇన్నింగ్స్ అది.

గదిలో ఉన్న ఏనుగు: జారవిడిచిన క్యాచ్‌లు

బ్యాటింగ్‌లో మెరుపులు ఉన్నప్పటికీ, ఫీల్డింగ్‌లోని లోపాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

  • గేమ్ 1: కనీసం నాలుగు అవకాశాలు చేజారాయి.
  • గేమ్ 2: మరో రెండు తప్పులు జరిగాయి.

బౌలింగ్ జట్టు శ్రీలంకను 128/9 వద్ద కట్టడి చేయడంలో విజయవంతమైంది, అయితే ఫీల్డింగ్ మరింత పటిష్టంగా ఉంటే మొత్తం స్కోరు గణనీయంగా తక్కువగా ఉండేది. ప్రపంచ కప్ వంటి అత్యధిక ఒత్తిడి ఉండే మ్యాచ్‌లలో, అత్యుత్తమ బ్యాట్స్‌మెన్‌లకు ఇచ్చే "రెండో అవకాశాలు" గెలుపు స్థానం నుండి క్రూరమైన ఓటమికి ఫలితాన్ని మార్చగలవు.

"రోజురోజుకూ" – మెరుగుదల దిశగా పయనం

తన మ్యాచ్-విన్నింగ్ నాక్ మరియు నిజం వెనుక షెఫాలీ వర్మ దాక్కోలేదు. మెరుగుపరచవలసిన రంగాల గురించి అడగగా, ఆమె తక్షణ సమాధానం ఇచ్చింది: "మళ్ళీ, ఫీల్డింగ్."

జట్టు భారీ ప్రయత్నం చేస్తోందని, వైష్ణవి తన అరంగేట్రంలో మొదటి వికెట్ తీసినప్పుడు ఉల్లాసంగా జరుపుకున్నట్లుగా చిన్నపాటి శక్తి ప్రవాహాలు ఉన్నాయని, అయితే స్థిరత్వం లోపిస్తోందని ఆమె పేర్కొంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కేవలం "ఆట"తో మాత్రమే ట్రోఫీ సాధించలేరని, "ఫీల్డింగ్" ద్వారానే అక్కడకు చేరుకోవాలని జట్టు అర్థం చేసుకుంది.

పజిల్ చివరి భాగం

భారత్‌కు బ్యాటింగ్ బలం ఉంది. స్పిన్ లోతు ఉంది. మార్గదర్శకత్వం ఉంది. అయినప్పటికీ, చాలా తరచుగా ఛాంపియన్‌షిప్‌లను గెలిచేవి "సగం అవకాశాలే"—పాయింట్‌లో డైవింగ్ క్యాచ్ లేదా బౌండరీ నుండి నేరుగా కొట్టిన త్రో.

T20 ప్రపంచ కప్‌కు మార్గం మూసుకుపోతున్నందున, మహిళల జట్టు కేవలం కవర్ డ్రైవ్‌లను ప్రాక్టీస్ చేయడమే కాకుండా, తమ "మెతక చేతులను" ఉక్కు వలలా మార్చుకుంటున్నారు. వారి రిఫ్లెక్స్‌లను తమ బ్యాటింగ్ శక్తికి సమానంగా వేగవంతం చేయగలిగితే, 2026 నాటికి వారు చివరకు ట్రోఫీని ఇంటికి తీసుకురాగలరు.

