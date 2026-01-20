T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్పై పాకిస్థాన్ యూ-టర్న్.. బంగ్లాదేశ్కు షాకిస్తూ పీసీబీ కీలక ప్రకటన!
2026 టీ20 ప్రపంచకప్ను పాకిస్థాన్ బహిష్కరించడం లేదని పీసీబీ స్పష్టం చేసింది. బంగ్లాదేశ్ భద్రతా కారణాలతో భారత్కు రావడానికి నిరాకరిస్తుండగా, పాక్ మాత్రం శ్రీలంకలో తమ మ్యాచ్లు ఆడతామని వెల్లడించింది.
వచ్చే ఏడాది (2026) భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్కు సంబంధించి క్రికెట్ ప్రపంచంలో పొలిటికల్ హీట్ మొదలైంది. భారత్లో పర్యటించేందుకు బంగ్లాదేశ్ భీష్మించుకుని కూర్చోగా, ఆ జట్టుకు మద్దతుగా పాకిస్థాన్ కూడా టోర్నీని బహిష్కరిస్తుందనే వార్తలు జోరుగా వినిపించాయి. అయితే, ఈ ప్రచారంపై పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చింది.
మేం బహిష్కరించడం లేదు: పాక్ క్లారిటీ
ప్రపంచకప్ను తాము బహిష్కరించబోమని పాకిస్థాన్ స్పష్టం చేసింది. బంగ్లాదేశ్కు సంఘీభావంగా పాక్ కూడా భారత్కు రాదని జరుగుతున్న ప్రచారంలో నిజం లేదని పీసీబీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
అసలు కారణం ఇదే: "2025 ప్రారంభంలో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం పాకిస్థాన్ ఆడాల్సిన మ్యాచ్లన్నీ శ్రీలంకలోనే షెడ్యూల్ అయ్యాయి. మా మ్యాచ్లు భారత్లో లేనప్పుడు మేము టోర్నీ నుంచి తప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? కొందరు కావాలనే వివాదాన్ని పెద్దది చేస్తున్నారు" అని పీసీబీ వర్గాలు ఓ క్రీడా వెబ్సైట్కు తెలిపాయి.
ఐసీసీ ఒత్తిడికి లొంగం: బంగ్లాదేశ్ బెట్టు
మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB) మాత్రం తన మొండివైఖరిని వీడటం లేదు. భద్రతా కారణాలు, జాతీయ గౌరవం సాకుగా చూపుతూ ముంబయి, కోల్కతాల్లో జరగాల్సిన తమ మ్యాచ్ల కోసం భారత్కు వచ్చే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేస్తోంది.
స్కాట్లాండ్ ఎంట్రీ?: బంగ్లాదేశ్ రాకపోతే ఆ జట్టు స్థానంలో స్కాట్లాండ్ను బరిలోకి దించాలని ఐసీసీ (ICC) యోచిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వ క్రీడా సలహాదారు ఆసిఫ్ నజ్రుల్ స్పందిస్తూ.. "ఎవరో ఒత్తిడి చేస్తే మేము భారత్లో మ్యాచ్లు ఆడము. మా స్థానంలో స్కాట్లాండ్ను ఆడిస్తామని ఐసీసీ మాకు అధికారికంగా చెప్పలేదు" అని తేల్చి చెప్పారు.
ప్రస్తుతానికి పాకిస్థాన్ పరోక్షంగా భారత్ ఆతిథ్యం ఇచ్చే టోర్నీలో ఆడేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగా, బంగ్లాదేశ్ విషయంలో ఐసీసీ ఎలాంటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటుందోనని అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.