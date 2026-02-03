T20 World Cup 2026: భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరించిన పాక్.. ఐసీసీకి రూ. 4,500 కోట్ల భారీ నష్టం!
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరించిన పాకిస్థాన్. రూ. 4,500 కోట్ల ఆదాయానికి గండి పడే అవకాశం. ఐసీసీ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటుందా?
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పెను ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా భారత్తో జరగాల్సిన లీగ్ మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) సంచలన ప్రకటన చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC)తో పాటు ప్రసారకర్తలు భారీ ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.
ఒక్క మ్యాచ్.. రూ. 4,500 కోట్ల!
భారత్-పాక్ మ్యాచ్ అంటే కేవలం ఆట మాత్రమే కాదు, అదొక భారీ వాణిజ్య వేదిక. ఈ మ్యాచ్ విలువను విశ్లేషకులు సుమారు రూ. 4,500 కోట్లుగా అంచనా వేశారు.
యాడ్ రేట్లు: ఈ మ్యాచ్ కోసం 10 సెకన్ల ప్రకటన ధర రూ. 25-40 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ప్రకటనల ఆదాయం: కేవలం ప్రకటనల ద్వారానే రూ. 300 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా.
బ్రాడ్కాస్టర్ల నష్టం: మ్యాచ్ రద్దయితే స్టార్ స్పోర్ట్స్ వంటి ప్రసారకర్తలకు రూ. 370-400 కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుంది.
చిన్న దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం:
ఐసీసీకి వచ్చే నష్టాన్ని సభ్య దేశాలకు పంచే ఆదాయంలో కోత విధించడం ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. దీనివల్ల బీసీసీఐ (BCCI) వంటి సంపన్న బోర్డులకు ఇబ్బంది లేకపోయినా, ఐసీసీ ఇచ్చే నిధులపైనే ఆధారపడే చిన్న దేశాల క్రికెట్ బోర్డులు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయి.
పాకిస్థాన్కు పొంచి ఉన్న ముప్పు (Suspension Risk?):
నిబంధనల ప్రకారం ఐసీసీ టోర్నీలో మ్యాచ్ను స్వచ్ఛందంగా బహిష్కరించడం తీవ్రమైన నేరం.
బీమా ఉండదు: ఇలాంటి బహిష్కరణలకు ఇన్సూరెన్స్ వర్తించదు, కాబట్టి పూర్తి నష్టాన్ని బోర్డులే భరించాలి.
చట్టపరమైన చర్యలు: బ్రాడ్కాస్టర్లు పీసీబీపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థిక దెబ్బ: ఐసీసీ నుంచి ఏటా వచ్చే సుమారు 34.51 మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయంపై పీసీబీ ఆశలు వదులుకోవాల్సి వస్తుంది.
ఐసీసీ ఏం చేయబోతోంది? గతంలో ఇలాంటి సందర్భాల్లో జట్లను సస్పెండ్ చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్ తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే, ఐసీసీ ఆ జట్టుపై భారీ జరిమానాతో పాటు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి సస్పెండ్ చేసే దిశగా అడుగులు వేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.