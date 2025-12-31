T20 World Cup 2026: శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం – మలింగా కోచింగ్లో
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026కి సమయం దగ్గరగా వస్తుంది. శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు మాజీ స్టార్ పేసర్ లసిత్ మలింగను కన్సల్టెంట్ పేస్-బౌలింగ్ కోచ్గా ఎంపిక చేసింది. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ప్రపంచ కప్లో మలింగా జట్టు పేసర్లకు మెలకువలు నేర్పిస్తాడని పేర్కొన్నారు.
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యത്തിൽ శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మాజీ స్టార్ పేసర్ లసిత్ మలింగాను జట్టు కోచింగ్ స్టాఫ్లో భాగం చేయగా, డిసెంబర్ 15 నుండి జనవరి 25 వరకు కన్సల్టెంట్ పేస్-బౌలింగ్ కోచ్గా వ్యవహరిస్తాడని ప్రకటించింది.
మలింగా బాధ్యతలు
- డెత్ ఓవర్లలో బౌలింగ్ ఎలా చేయాలో పేసర్లకు సూచనలు అందించడం.
- ప్రత్యర్థి బాట్స్మెన్పై పదునైన బంతులతో మెలకువలు నేర్పించడం.
- జట్టు పేస్ బౌలర్ల నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం.
మలింగా ప్రొఫైల్
- ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లకు బౌలింగ్ కోచ్గా పని చేసిన అనుభవం ఉంది.
- 2014 టీ20 ప్రపంచ కప్లో శ్రీలంక జట్టుకు కీలక భాగంగా విజయం సాధించాడు.
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026
- ప్రారంభం: ఫిబ్రవరి 7, 2026
- సంయుక్త ఆతిథ్యం: భారత్-శ్రీలంక
- లంక గ్రూప్-stage ప్రత్యర్థులు: ఆస్ట్రేలియా, ఐర్లాండ్, ఒమన్, జింబాబ్వే
- గత మూడు ఎడిషన్లలో నాకౌట్ దశకు చేరుకోలేకపోయిన శ్రీలంక, ఈసారి మలింగా అనుభవాన్ని ఉపయోగించి మెరుగైన ప్రదర్శన చూపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు ప్రకారం, టీ20 ప్రపంచ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని మలింగా సేవలను ఉపయోగించడం జట్టు కోసం చాలా కీలకమని పేర్కొన్నారు.
