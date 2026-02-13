  • Menu
T20 World Cup 2026: నమీబియాను నలిపేసిన భారత్.. సూపర్-8 ముంగిట టీమిండియా

T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026లో టీమిండియా జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. అమెరికాను చిత్తు చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు నమీబియాపై కూడా భారత్ భారీ విజయంతో విరుచుకుపడింది. ఈ విజయంతో గ్రూప్-ఏలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన భారత్, సూపర్-8లో తన బెర్త్‌ను దాదాపు ఖాయం చేసుకుంది. ఇషాన్ కిషన్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్, హార్దిక్ పాండ్యా ఆల్‌రౌండ్ షోతో భారత్ సునాయాసంగా గెలుపొందింది. టాస్ ఓడిపోయి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన టీమిండియాకు ఓపెనర్లు అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. సంజు శాంసన్ 22 పరుగులు (3 సిక్సర్లు, 1 ఫోర్) చేసి త్వరగానే అవుట్ అయినప్పటికీ, ఇషాన్ కిషన్ మాత్రం నమీబియా బౌలర్లను చీల్చి చెండాడాడు. కేవలం 20 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన ఇషాన్, మొత్తం 24 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేసి టీమిండియా భారీ స్కోరుకు పునాది వేశాడు. ఆ తర్వాత హార్దిక్ పాండ్యా కూడా మెరుపులు మెరిపించాడు. 27 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అయితే మిడిల్ ఆర్డర్‌లో సూర్యకుమార్ (12), రింకూ సింగ్ (1), అక్షర్ పటేల్ (0) విఫలమవ్వడం కాస్త ఆందోళన కలిగించే విషయం. చివర్లో శివం దూబే (23) పర్వాలేదనిపించడంతో భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 209 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.

210 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నమీబియాకు భారత బౌలర్లు చుక్కలు చూపించారు. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి తన మొదటి బంతికే వికెట్ తీసి మ్యాజిక్ మొదలుపెట్టాడు. కేవలం 12 బంతులు వేసిన వరుణ్, 7 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్ తలో రెండు వికెట్లు తీసి నమీబియా నడ్డి విరిచారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, శివం దూబేలకు ఒక్కో వికెట్ దక్కింది. భారత బౌలర్ల ధాటికి తట్టుకోలేక నమీబియా కేవలం 116 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది.

గ్రూప్-ఏలో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న భారత్, ఇప్పుడు తన చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌తో తలపడనుంది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా జరగనున్న ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ కోసం టీమిండియా బయలుదేరనుంది. ఈ వరల్డ్ కప్‌లో భారత బ్యాటర్లు, బౌలర్లు ఇద్దరూ అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉండటం అభిమానులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది. నమీబియాపై సాధించిన ఈ భారీ విజయం టీమిండియా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేసింది. సూపర్-8లో స్థానం దాదాపు ఖాయం కావడంతో, ఇక పాక్ మ్యాచ్‌పైనే అందరి కళ్లు ఉన్నాయి.

