T20 World Cup 2026 Final: అహ్మదాబాద్లో ధోని సందడి.. ముచ్చటగా మూడో టైటిల్పై భారత్ కన్ను!
T20 World Cup 2026 Final:అహ్మదాబాద్ చేరుకున్న ధోని! భారత్ - న్యూజిలాండ్ మధ్య జరగనున్న టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్కు సాక్ష్యంగా నిలవనున్న మహీ.
T20 World Cup 2026 Final: క్రికెట్ అభిమానులకు అసలైన పండుగ వచ్చేసింది. నేడు (ఆదివారం, మార్చి 8) అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా భారత్ - న్యూజిలాండ్ మధ్య టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 గ్రాండ్ ఫైనల్ జరగనుంది. ఈ చారిత్రాత్మక పోరును వీక్షించేందుకు టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, 'మిస్టర్ కూల్' ఎం.ఎస్. ధోని ఈరోజు ఉదయమే అహ్మదాబాద్ చేరుకున్నారు.
ధోని రాకతో పెరిగిన ఉత్సాహం
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన సెమీఫైనల్-2లో భారత్ విజయం సాధించినప్పుడు కూడా ధోని తన భార్య సాక్షితో కలిసి గ్యాలరీలో సందడి చేశారు. ఇప్పుడు టైటిల్ పోరు కోసం అహ్మదాబాద్ చేరుకోవడంతో సోషల్ మీడియాలో "Thala for a Reason" అనే ట్యాగ్ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. ధోని ఉంటే భారత్కు విజయం ఖాయమని అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చరిత్ర సృష్టించే దిశగా సూర్య సేన
సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని టీమిండియా ఈ టోర్నీలో అజేయంగా దూసుకుపోతోంది.
భారత్ లక్ష్యం: 2007 (ధోని సారథ్యంలో), 2024 (రోహిత్ సారథ్యంలో) తర్వాత ఇప్పుడు 2026లో గెలిస్తే, మూడుసార్లు టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన ఏకైక జట్టుగా భారత్ రికార్డు సృష్టిస్తుంది.
ప్రత్యర్థి బలం: న్యూజిలాండ్ జట్టు కూడా సెమీఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసి గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.
నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం - కీలక గణాంకాలు
వేదిక: అహ్మదాబాద్ (ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం).
టాస్ ప్రాధాన్యత: ఈ స్టేడియంలో చేజింగ్ చేసే జట్లకు రికార్డులు బాగున్నాయి. అయితే రెడ్ అండ్ బ్లాక్ సాయిల్ పిచ్ కాబట్టి బ్యాటింగ్కు అనుకూలించే అవకాశం ఉంది.
సమయం: రాత్రి 7:00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.
గత విజేతల జాబితా
|సంవత్సరం
|విజేత
|రన్నరప్
|2007
|భారత్
|పాకిస్థాన్
|2024
|భారత్
|దక్షిణాఫ్రికా
|2026
|?
|భారత్ vs న్యూజిలాండ్
కోట్లాది మంది భారతీయుల కళ్లు ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్ వైపు ఉన్నాయి. సూర్యకుమార్ యాదవ్ సేన మరోసారి ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలవాలని ఆశిద్దాం.