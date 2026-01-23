T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్ కప్కు ముందు దక్షిణాఫ్రికాకు షాక్..టోర్నీ నుంచి ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లు అవుట్
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026కు రంగం సిద్ధమవుతున్న వేళ, దక్షిణాఫ్రికా జట్టులో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆ జట్టుకు చెందిన యువ బ్యాటర్ టోనీ డి జోర్జి, డానోవన్ ఫెరీరా గాయాల కారణంగా ఈ మెగా టోర్నీకి దూరమయ్యారు. గత డిసెంబర్లో భారత పర్యటనలో ఉన్న సమయంలో టోనీ డి జోర్జి హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయానికి గురయ్యాడు. అప్పటి నుండి కోలుకుంటున్నప్పటికీ, ప్రపంచకప్ సమయానికి అతను పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించలేకపోయాడు. ఇక మరో వినాశకర బ్యాటర్ డానోవన్ ఫెరీరా, ఎస్ఏ20 లీగ్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు భుజం ఎముక విరగడంతో టోర్నీ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు.
ఈ ఇద్దరు కీలక ఆటగాళ్ల స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రయాన్ రికెల్టన్, విధ్వంసకర ఆటగాడు ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ను జట్టులోకి తీసుకుంది. రయాన్ రికెల్టన్ ఎంపికకు అతని అద్భుతమైన ఫామ్ ప్రధాన కారణం. ఇటీవల ముగిసిన ఎస్ఏ20 లీగ్లో అతను 156.01 స్ట్రైక్ రేట్తో 337 పరుగులు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఇక ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ తొలుత ప్రధాన జట్టులో చోటు దక్కించుకోలేకపోయినా, ఇప్పుడు గాయాల వల్ల వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చూస్తున్నాడు. ఐపీఎల్, ఇతర లీగ్లలో స్టబ్స్కు ఉన్న అనుభవం జట్టుకు ఎంతో కీలకం కానుంది.
అయితే, దక్షిణాఫ్రికా జట్టును గాయాల సమస్య ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉంది. కేవలం ఈ ఇద్దరే కాకుండా, జట్టులోని సీనియర్ ఆటగాడు డేవిడ్ మిల్లర్, పేసర్ లుంగీ ఎంగిడి, యువ సంచలనం డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ కూడా చిన్నపాటి గాయాలతో బాధపడుతున్నారు. వీరంతా ప్రస్తుతం ఫిట్నెస్ పరీక్షలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, జనవరి 31వ తేదీ వరకు జట్లు తమ స్క్వాడ్లో ఎటువంటి ముందస్తు అనుమతి లేకుండా మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి మార్పులు చేయాలంటే మాత్రం ఐసీసీ సాంకేతిక కమిటీ అనుమతి తప్పనిసరి. దీంతో జనవరి నెలాఖరు వరకు దక్షిణాఫ్రికా జట్టులో మరికొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం భారత్, శ్రీలంక ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ ప్రపంచకప్లో దక్షిణాఫ్రికా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతోంది. గత టీ20 ప్రపంచకప్లో ఫైనల్ వరకు చేరి తృటిలో టైటిల్ చేజార్చుకున్న ప్రోటీస్ జట్టు, ఈసారి ఎలాగైనా కప్పు గెలవాలనే పట్టుదలతో ఉంది. కానీ కీలక ఆటగాళ్లు దూరం కావడం ఆ జట్టు వ్యూహాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. వెస్టిండీస్తో జరగనున్న టీ20 సిరీస్ తర్వాత దక్షిణాఫ్రికా తన తుది బలమెంతో తేలిపోనుంది. కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రామ్ ఈ క్లిష్ట సమయంలో జట్టును ఎలా ముందుకు నడిపిస్తాడో చూడాలి.
దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ అభిమానులు మాత్రం రికెల్టన్, స్టబ్స్ చేరికపై ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా స్టబ్స్ ఫినిషర్ రోల్లో జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలుస్తాడని వారు నమ్ముతున్నారు. మరోవైపు బౌలింగ్ విభాగంలో ఎంగిడి అందుబాటులో లేకపోతే ఆ భారాన్ని కగిసో రబడ, అన్రిచ్ నోర్ట్జే మోయాల్సి ఉంటుంది. దక్షిణాఫ్రికా బోర్డు ఈ నెల చివరలో మిగిలిన ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్పై స్పష్టమైన నివేదికను విడుదల చేయనుంది. ఏది ఏమైనా, టోర్నీ మొదలవ్వకముందే దక్షిణాఫ్రికాకు ఎదురైన ఈ సవాళ్లు వారిని మానసికంగా సిద్ధం చేస్తాయో లేదో వేచి చూడాలి.