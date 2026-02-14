T20 World Cup 2026: పాక్ మ్యాచ్కు ముందు అర్ష్దీప్ సింగ్ 'అక్షయ్ ఖన్నా' అవతారం..!
T20 World Cup 2026: క్రికెట్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద యుద్ధానికి సమయం ఆసన్నమైంది! ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం నాడు చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్తో జరగనున్న T20 ప్రపంచ కప్ 2026 మెగా పోరు కోసం భారత జట్టు శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో అడుగుపెట్టింది. శుక్రవారం రాత్రి భారత ఆటగాళ్లు హోటల్కు చేరుకున్నప్పుడు వారికి లభించిన ఘన స్వాగతం చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
అర్ష్దీప్ సింగ్ జోష్.. వైరల్ వీడియో
ఈ పర్యటనలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది టీమ్ ఇండియా స్టార్ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్. కొలంబోలో లభించిన గ్రాండ్ వెల్కమ్తో ఉత్సాహంగా ఉన్న అర్ష్దీప్, బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా స్టైల్ను అనుకరిస్తూ తనలోని వినోదాన్ని బయటపెట్టాడు. నమీబియాపై విజయంతో మంచి ఊపుమీదున్న టీమ్ ఇండియా, ఇప్పుడు పాక్ను ఢీకొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
గణాంకాల్లో అర్ష్దీప్ జోరు..
ఈ ప్రపంచ కప్లో అర్ష్దీప్ సింగ్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన మ్యాచ్లలో..
వికెట్లు: 3
సగటు: 18
ఎకానమీ: 7.71
ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్పై అర్ష్దీప్కు మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. గత నాలుగు T20 మ్యాచ్ల్లో పాక్ బ్యాటర్లను వణికించి ఏడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆదివారం నాటి హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో కూడా అర్ష్దీప్ పవర్ ప్లేలో వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థిని దెబ్బకొట్టాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
గ్రూప్ 'A' లో అగ్రస్థానం ఎవరిది?
గ్రూప్ Aలో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు ఇప్పటికే తమ సత్తా చాటుతున్నాయి. ఆదివారం జరిగే మ్యాచ్ గెలిచిన జట్టు టేబుల్ టాపర్గా నిలిచే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ ఉత్కంఠభరిత పోరుకు వర్షం ముప్పు పొంచి ఉండటం క్రికెట్ ప్రేమికులను కాస్త ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. నమీబియాపై విజయంతో కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్న రోహిత్ సేన, కొలంబో గడ్డపై పాకిస్థాన్ను మట్టికరిపిస్తుందో లేదో చూడాలి.