IND vs SA Final: ఫైనల్ పోరుకు సిద్ధమైన భారత్, సౌతాఫ్రికా.. ఇరుజట్ల రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయంటే?

India vs South Africa Head to Head in T20I: ఐసీసీ పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్ 2024 ఫైనల్ జూన్ 29న భారత్ వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా మధ్య జరగనుంది. బార్బడోస్‌లోని కెన్సింగ్టన్ ఓవల్‌లో ఇరు జట్ల మధ్య టైటిల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇంగ్లండ్‌ను ఓడించి టీమిండియా సెమీఫైనల్‌కు చేరుకుంది. అదే సమయంలో ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌ను ఓడించి దక్షిణాఫ్రికా తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది. ఒకవైపు, భారత జట్టు రెండవసారి T20 ప్రపంచ కప్ ఛాంపియన్‌గా మారడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, దక్షిణాఫ్రికా తన మొదటి ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌ను ఆడటానికి సిద్ధంగా ఉంది.

ఈ ఇద్దరూ టీ20 ఇంటర్నేషనల్, వరల్డ్ కప్‌లో చాలా సార్లు ఢీకొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరుజట్ల రికార్డులు ఓసారి చూద్దాం..

దక్షిణాఫ్రికాపై భారత్‌దే పైచేయి..

టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో భారత్-దక్షిణాఫ్రికా మధ్య ఇప్పటి వరకు 6 మ్యాచ్‌లు జరగ్గా అందులో టీమ్ ఇండియా 4 గెలిచి 2 ఓడింది. 2007లో జరిగిన తొలి ఎడిషన్‌లో భారత్‌ 37 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. కాగా, 2009లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా 12 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 2010లో దక్షిణాఫ్రికాపై 14 పరుగులతో, 2012లో 1 పరుగుతో, 2014లో 6 వికెట్ల తేడాతో భారత్ విజయం సాధించింది. అయితే 2022లో దక్షిణాఫ్రికా 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

అదే సమయంలో, మొత్తం టీ20 అంతర్జాతీయ రికార్డును పరిశీలిస్తే, ఇక్కడ కూడా భారత జట్టు ముందుంది. ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన 26 మ్యాచ్‌ల్లో టీమిండియా 14-11తో ముందంజలో ఉంది. కాగా, 1 మ్యాచ్ ఫలితం లేకుండా ముగిసింది.



పరుగులు, వికెట్ల వీరులు..

ఇప్పటివరకు భారత్-దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య జరిగిన టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్‌ల్లో డేవిడ్ మిల్లర్ అత్యధిక పరుగులు చేశాడు. మిల్లర్ 20 మ్యాచ్‌లలో 17 ఇన్నింగ్స్‌లలో 431 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 2 అర్ధ సెంచరీలు కూడా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. 17 మ్యాచ్‌లు ఆడిన రోహిత్ 16 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 420 పరుగులు చేశాడు.

బౌలింగ్ విభాగాన్ని పరిశీలిస్తే, రెండు జట్ల మధ్య అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్ భారత ఆటగాడు భువనేశ్వర్ కుమార్. భువనేశ్వర్ 12 మ్యాచ్‌లు ఆడిన 11 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 14 వికెట్లు తీశాడు. అదే సమయంలో రవిచంద్రన్ అశ్విన్ 11 వికెట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అయితే వీరిద్దరూ ఈసారి భారత జట్టులో లేరు.