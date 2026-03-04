  • Menu
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: దక్షిణాఫ్రికాపై న్యూజిలాండ్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా?

T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates

T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: T20 ప్రపంచ కప్‌లో మొదటి సెమీఫైనల్ ఈరోజు దక్షిణాఫ్రికా - న్యూజిలాండ్ మధ్య జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ స్టేడియంలో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఇది ​​ఆరో మ్యాచ్. గతంలో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల్లోనూ దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది. అయితే, ఈ రెండు జట్లు సెమీఫైనల్లో తలపడటం మాత్రం ఇదే తొలిసారి.

ఈ టోర్నమెంట్‌లో ఇప్పటివరకు దక్షిణాఫ్రికా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా అజేయంగా కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ రెండు పరాజయాలను చవిచూసింది: గ్రూప్ దశలో దక్షిణాఫ్రికాపై న్యూజిలాండ్ ఓటమిచూసింది. తరువాతగ సూపర్ 8లో ఇంగ్లాండ్‌పై ఓడిపోయింది.

ఈ మ్యాచ్ కు సంబంధించి లైవ్ అప్ డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ చూడొచ్చు

2026-03-04 13:12:25
