T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: దక్షిణాఫ్రికాపై న్యూజిలాండ్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా?
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్ లో దక్షిణాఫ్రికా తో న్యూజిలాండ్ తలపడుతుంది. లీగ్ దశలో సౌతాఫ్రికాతో ఎదురైన పరాజయానికి కివీస్ బదులు ఇస్తుందా ?
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: T20 ప్రపంచ కప్లో మొదటి సెమీఫైనల్ ఈరోజు దక్షిణాఫ్రికా - న్యూజిలాండ్ మధ్య జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ స్టేడియంలో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఇది ఆరో మ్యాచ్. గతంలో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల్లోనూ దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది. అయితే, ఈ రెండు జట్లు సెమీఫైనల్లో తలపడటం మాత్రం ఇదే తొలిసారి.
ఈ టోర్నమెంట్లో ఇప్పటివరకు దక్షిణాఫ్రికా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా అజేయంగా కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ రెండు పరాజయాలను చవిచూసింది: గ్రూప్ దశలో దక్షిణాఫ్రికాపై న్యూజిలాండ్ ఓటమిచూసింది. తరువాతగ సూపర్ 8లో ఇంగ్లాండ్పై ఓడిపోయింది.
Live Updates
- 4 March 2026 2:13 PM GMT
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: ముగిసిన ఎనిమిదో ఓవర్
ఎనిమిదో ఓవర్ ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా స్కోరు 57/3
డేవిడ్ మిల్లర్: 1
డెవాల్డ్ బ్రూయిస్: 18
- 4 March 2026 2:06 PM GMT
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: ముగిసిన ఏడో ఓవర్
ఏడో ఓవర్ ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా స్కోరు 52/2
- 4 March 2026 1:59 PM GMT
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: ముగిసిన ఆరో ఓవర్
ఆరో ఓవర్ ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా స్కోరు 48/2
ఐడెన్ మార్క్రమ్: 16
డెవాల్డ్ బ్రూయిస్: 15
- 4 March 2026 1:55 PM GMT
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: ముగిసిన ఐదో ఓవర్
ఐదో ఓవర్ ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా స్కోరు 45/2
ఐడెన్ మార్క్రమ్: 15
డెవాల్డ్ బ్రూయిస్: 14
ఈ ఓవర్ లో 17పరుగులు వచ్చాయి
- 4 March 2026 1:51 PM GMT
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: మార్క్రమ్ కు లైఫ్ దక్కింది
దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రమ్ కు నాల్గవ ఓవర్ లో ఊరట లభించింది. లాకీ ఫెర్గూసన్ వేసిన బంతిని మిడ్ వికెట్ వద్ద రాచిన్ రవీంద్ర క్యాచ్ తో వదిలేశాడు. ఆ తర్వాతి బంతికే మార్క్రమ్ ఫోర్ కొట్టాడు.
- 4 March 2026 1:49 PM GMT
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: ముగిసిన నాలుగో ఓవర్
నాలుగో ఓవర్ ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా స్కోరు 28/2
ఐడెన్ మార్క్రమ్: 8
డెవాల్డ్ బ్రూయిస్: 5
- 4 March 2026 1:45 PM GMT
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: ముగిసిన మూడో ఓవర్
మూడో ఓవర్ ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా స్కోరు 22/2
ఐడెన్ మార్క్రమ్: 3
డెవాల్డ్ బ్రూయిస్: 4
- 4 March 2026 1:42 PM GMT
T20 World Cup 1st Semi Finals LIVE Updates: రెండో ఓవర్ లో రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన సౌతాఫ్రికా
రెండో ఓవర్ ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా స్కోరు 16/2