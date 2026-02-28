  • Menu
T20 WC 2026 Super 8: పోరాడి ఓడిన శ్రీలంక.. గెలిచినా టోర్నీ నుంచి పాక్ అవుట్

T20 WC 2026 Super 8: శ్రీలంకతో కొలొంబోలో జరిగిన మ్యాచ్ లో పాక్ విజయం సాధించినా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది
T20 WC 2026 Super 8

Highlights

T20 WC 2026 Super 8: శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్ లో గెలిచినప్పటికీ , రన్ రేట్ కాపాడుకోలేకపోవడంతో పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది,

T20 WC 2026 Super 8: T20 ప్రపంచ కప్‌ 2026లో తన చివరి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో విఫలమైన పాకిస్తాన్, సూపర్ 8 రౌండ్‌లో తన ప్రయాణాన్ని ముగించింది. నిజానికి, పాకిస్తాన్ సెమీ-ఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధించాలనుకుంటే, శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారీ తేడాతో గెలవాలి. కానీ పాకిస్తాన్ అలా చేయడంలో విఫలమైంది. ఫలితంగా, పాకిస్తాన్‌కు సెమీ-ఫైనల్స్‌కు తలుపులు అధికారికంగా మూసుకుపోయాయి. పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ గెలిచినా నెట్ రన్ రేట్ తక్కువ కావడంతో టోర్నీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. దీంతో గ్రూప్ 2 నుండి న్యూజిలాండ్ సెమీ-ఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధించింది. ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ .. దక్షిణాఫ్రికా సెమీ-ఫైనల్స్‌లో ఒకదానికొకటి తలపడనున్నాయి.

చెదిరిన పాకిస్తాన్ కల..

పాకిస్తాన్ సెమీఫైనల్స్ కు అర్హత సాధించాలంటే శ్రీలంకను భారీ తేడాతో ఓడించాలి. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్తాన్ 213 పరుగులు చేసింది. తరువాతగా ఈ మ్యాచ్ లో పాకిస్తాన్ శ్రీలంకను 147 పరుగులకే పరిమితం చేసి ఉండాలి. కానీ అది సాధ్యం కాలేదు. శ్రీలంక 16వ ఓవర్ లోనే 50 పరుగుల మార్కును దాటడం ద్వారా పాకిస్తాన్ కలను చెరిపేసింది.

176 పరుగుల రికార్డు భాగస్వామ్యం

T20 WC 2026 Super 8: టాస్ ఓడిపోయి ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న పాకిస్తాన్ తరఫున, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ మరోసారి బ్లాస్టింగ్ బ్యాటింగ్ తో టోర్నమెంట్‌లో తన రెండవ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. ఫర్హాన్‌తో పాటు ఫఖర్ జమాన్ కూడా 84 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. వీరిద్దరూ మొదటి వికెట్‌కు 176 పరుగుల ప్రపంచ రికార్డు భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు.

చివరిలో వరుస కట్టిన పాక్ బ్యాటర్లు..

ఫర్హాన్‌తో పాటు ఫఖర్ జమాన్.. ఈ ఇద్దరు బ్యాట్స్‌మెన్‌ల బ్యాటింగ్‌ను చూసిన వారు ఈ మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్ సులభంగా 240 నుండి 250 పరుగులు సాధిస్తుందని భావించారు. కానీ ఫఖర్ అవుట్ అయిన తర్వాత, పాకిస్తాన్ పతనం ప్రారంభమైంది. చివరి నాలుగు ఓవర్లలో, జట్టు ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 35 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఈ ఇద్దరు బ్యాట్స్‌మెన్ తప్ప, మిగిలిన ఎనిమిది మంది బ్యాట్స్‌మెన్‌లు సింగిల్ ఫిగర్‌లోనే తమ బ్యాట్లను వదిలేశారు. దీంతో పాకిస్తాన్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 213 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.

శ్రీలంక జట్టుకు ఆదిలోనే షాక్..

T20 WC 2026 Super 8: 213 పరుగులు చేసిన పాకిస్తాన్ ముందు ఈ మ్యాచ్ గెలిచి శ్రీలంకను 147 పరుగులకే పరిమితం చేయడమే సవాలు. ఈ పరిస్థితుల్లో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన శ్రీలంక జట్టు ఓపెనర్ పాతుమ్ నిస్సాంక రెండో ఓవర్లోనే పెవిలియన్ కు చేరుకున్నాడు. ఆ తర్వాత శ్రీలంక కేవలం 33 పరుగులకే తమ రెండో వికెట్ కూడా కోల్పోయింది. కానీ, ఈ షాక్ నుంచి తేరుకుని శ్రీలంక బ్యాట్స్ మెన్ ఎదురుదాడి చేశారు. అయితే, స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్ కమిండు మెండిస్.. చరిత్ అసలంక వికెట్లు తీయడం ద్వారా తన జట్టు ఆశలను పెంచాడు.

శనక-రత్నాయక భాగస్వామ్యం

ఒకానొక సమయంలో శ్రీలంక 12 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 101 పరుగులు చేసింది. పాకిస్తాన్ బౌలర్లు ఇక్కడి నుండి ప్రత్యేకంగా ఏదైనా చేస్తారనే ఆశ ఉంది. కానీ శ్రీలంక కెప్టెన్ దాసున్ షనక, పవన్ రత్నాయకే కలిసి పాకిస్తాన్ జట్టు కలలను చెదరగొట్టారు. వీరిద్దరూ కలిసి జట్టును 147 పరుగుల మార్కును దాటించారు, పాకిస్తాన్‌ను టోర్నమెంట్ నుండి బయటకు పంపారు.

T20 WC 2026 Super 8: ఈ క్రమంలో రత్నాయకే అర్ధ సెంచరీ సాధించగా, షనక శ్రీలంకను విజయానికి దగ్గరగా తీసుకెళ్లాడు. చివరి ఓవర్లో, షనక వరుసగా మూడు సిక్సర్లు, షహీన్ అఫ్రిది బౌలింగ్‌లో ఒక ఫోర్ కొట్టి పాకిస్థాన్‌ను భయపెట్టాడు. శ్రీలంక విజయానికి రెండు బంతుల్లో 6 పరుగులు చేయాల్సిన పరిస్థితిలో చివరి రెండు బంతుల్లో షహీన్ పరుగులు ఏమీ ఇవ్వకుండా బౌలింగ్ చేయడంతో పాకిస్తాన్ 5 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించింది.

