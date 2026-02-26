  • Menu
T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో న్యూజిలాండ్ అరాచకం.. లంక అవుట్, పాక్ డౌట్!

T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 రసవత్తర దశకు చేరుకుంది. కొలంబో వేదికగా జరిగిన సూపర్-8 పోరులో శ్రీలంకపై న్యూజిలాండ్ భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసి సెమీఫైనల్ రేసులో దూసుకుపోయింది. ఫిబ్రవరి 25న జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో కివీస్ ఏకంగా 61 పరుగుల తేడాతో లంకను చిత్తు చేసింది. ఈ గెలుపుతో న్యూజిలాండ్ తన పాయింట్ల పట్టికను మెరుగుపరుచుకోవడమే కాకుండా, రన్ రేట్‌ను ఆకాశానికి తీసుకెళ్లింది. ఈ ఫలితం శ్రీలంకను టోర్నీ నుంచి ఇంటికి పంపగా, పాకిస్థాన్‌ సెమీస్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. కివీస్ దెబ్బకు పాక్ ఇప్పుడు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించే స్థితికి చేరుకుంది.

కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో టాస్ గెలిచిన శ్రీలంక మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టి 84 పరుగులకే 6 వికెట్లు పడగొట్టి లంక ఆధిపత్యం చాటింది. అయితే, ఆ సమయంలో కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్, కోల్ మెక్కాన్చీలు అద్భుత పోరాటాన్ని కనబరిచారు. వీరిద్దరూ ఏడో వికెట్‌కు అజేయంగా 84 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి జట్టును ఆదుకున్నారు. దీంతో కివీస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 168 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించింది. సాంట్నర్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ జట్టుకు ప్రాణం పోసింది.

169 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక బ్యాటర్లు కివీస్ బౌలింగ్ ధాటికి నిలబడలేకపోయారు. కనీసం పోరాటపటిమ కూడా ప్రదర్శించకుండానే 107 పరుగులకే చాపచుట్టేశారు. 20 ఓవర్ల పాటు క్రీజులో ఉన్నా లక్ష్యానికి చాలా దూరంలో ఆగిపోయారు. ఈ ఓటమితో శ్రీలంక సెమీఫైనల్ రేసు నుంచి అధికారికంగా తప్పుకుంది. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ సాధించిన ఈ భారీ విజయం వల్ల వారి నెట్ రన్ రేట్ +3.050 కు చేరుకుంది. ఇది మిగిలిన జట్ల కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉండటంతో కివీస్ సెమీస్ బెర్తు దాదాపు ఖాయమైనట్లే కనిపిస్తోంది.

న్యూజిలాండ్ గెలుపు పాకిస్థాన్‌కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. గ్రూప్-బి పాయింట్ల పట్టికలో అంతకుముందు రెండో స్థానంలో ఉన్న పాక్, ఇప్పుడు మూడో స్థానానికి పడిపోయింది. న్యూజిలాండ్ 3 పాయింట్లతో అగ్రస్థానానికి వెళ్లగా, పాక్ 1 పాయింట్ తో అట్టడుగున ఉంది. తన తదుపరి మ్యాచ్‌లో శ్రీలంకపై పాక్ గెలిచినా, రన్ రేట్ పరంగా కివీస్‌ను దాటడం అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది. వర్షం కారణంగా పాక్-న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ రద్దు కావడం కూడా పాకిస్థాన్ కొంపముంచింది. ప్రస్తుత సమీకరణాల ప్రకారం పాక్ ఇంటికి వెళ్లడానికి కాస్త సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది.

