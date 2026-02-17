T20 World Cup 2026 : వరల్డ్ కప్లో వింత.. పసికూనల పంచ్లకు దిగ్గజ జట్లు విలవిల.. మూటముల్లె సర్దుకుంటున్న ఐదు టీమ్స్
T20 World Cup 2026 : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 రసవత్తరంగా మారుతోంది. లీగ్ స్టేజ్ ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో.. ఏ జట్టు సూపర్-8కు వెళ్తుంది, ఏ జట్టు ఇంటికి పయనమవుతుంది అనే ఉత్కంఠ అభిమానుల్లో నెలకొంది. ఇప్పటికే నేపాల్, ఓమన్, నమీబియా జట్లు వరుస ఓటములతో టోర్నీ నుంచి అధికారికంగా నిష్క్రమించాయి. అయితే అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ పాకిస్థాన్ వంటి పెద్ద జట్లు కూడా ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ డోర్ దగ్గర నిలబడటం టోర్నీలో అసలు సిసలు మజాను తెస్తోంది. ప్రస్తుతం ఐదు జట్ల భవిష్యత్తు ఊగిసలాటలో ఉంది.
పాకిస్థాన్కు చావో రేవో
భారత్ చేతిలో ఎదురైన ఘోర పరాభవం పాకిస్థాన్ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. ఈ ఓటమి కేవలం పాయింట్లనే కాదు, ఆ జట్టు నెట్ రన్ రేట్ను కూడా దారుణంగా దెబ్బతీసింది. ప్రస్తుతం గ్రూప్-ఎ లో మూడో స్థానంలో ఉన్న పాక్, తన తర్వాతి మ్యాచ్లో కచ్చితంగా గెలవాల్సిందే. ఒకవేళ ఆ మ్యాచ్లో ఓడిపోతే, మాజీ ఛాంపియన్లు మొదటి రౌండ్లోనే ఇంటికి వెళ్లడం ఖాయం. బాబర్ సేన ఇప్పుడు ఇతర జట్ల ఫలితాలపై కూడా ఆధారపడాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది.
నెదర్లాండ్స్కు భారత్ గండం
గ్రూప్-ఎ లో మరో జట్టు నెదర్లాండ్స్ పరిస్థితి కూడా ఏమీ బాగోలేదు. వారు తమ తర్వాతి మ్యాచ్ను పటిష్టమైన టీమిండియా తో ఆడాల్సి ఉంది. వరుస విజయాలతో ఊపుమీదున్న రోహిత్ సేనను అడ్డుకోవడం డచ్ జట్టుకు అసాధ్యమనే చెప్పాలి. ఒకవేళ నెదర్లాండ్స్ ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోతే, సూపర్-8 రేసు నుంచి ఆ జట్టు తప్పుకున్నట్టే.
అఫ్గానిస్థాన్కు భారీ షాక్
గత ప్రపంచకప్లో సెమీఫైనల్ వరకు వెళ్లి సంచలనం సృష్టించిన అఫ్గానిస్థాన్, ఈసారి మాత్రం అంచనాలను అందుకోలేకపోతోంది. వరుస ఓటములు రషీద్ ఖాన్ సేనను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేశాయి. సూపర్-8కు చేరాలంటే అఫ్గాన్లు తమ మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో భారీ విజయాలు సాధించడమే కాకుండా, రన్ రేట్ విషయంలోనూ జాగ్రత్త పడాలి. అఫ్గాన్ల ప్రయాణం ఇప్పుడు దేవుడి దయ, ప్రత్యర్థుల ఓటమిపైనే ఆధారపడి ఉంది.
ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్ల పరిస్థితి దారుణం
గ్రూప్-బి లో ఐర్లాండ్ మూడు మ్యాచుల్లో కేవలం ఒక విజయాన్ని మాత్రమే నమోదు చేసి వెనుకబడింది. సూపర్-8 ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే వారు తమ తర్వాతి పోరులో భారీ మెజారిటీతో గెలవాలి. ఇక గ్రూప్-సి లో ఉన్న స్కాట్లాండ్ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. ఒక్క గెలుపుతో సరిపెట్టుకున్న ఈ జట్టు, ముందడుగు వేయాలంటే అద్భుతం జరగాల్సిందే.