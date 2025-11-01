Suryakumar Yadav : 384 రోజులు, 16 ఇన్నింగ్స్లు.. వరుసగా ఫెయిల్ అవుతున్న సూర్యా భాయ్
Suryakumar Yadav: టీమిండియాకు ఆస్ట్రేలియా పర్యటన అంతగా కలిసి రావడం లేదు. వన్డే సిరీస్ను కోల్పోయిన తర్వాత భారత జట్టుకు టీ20 సిరీస్ కూడా శుభారంభం కాలేదు. మొదటి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. అందులో జట్టు మంచి స్థితిలో కనిపించింది. కానీ రెండో మ్యాచ్లో దారుణ ఓటమిని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. దీనికి కారణం జట్టు బ్యాటింగ్, ఇది పూర్తిగా విఫలమైంది. అయితే జట్టు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో అతిపెద్ద టెన్షన్ ప్రస్తుతం కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రమే, అతని బ్యాట్ సైలెంటుగా మారిపోయింది. వరల్డ్ కప్ ముందు ఇది టీమిండియాకు, సూర్య కెప్టెన్సీకి ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
శుక్రవారం అక్టోబర్ 31న మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఈ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మైదానంలో 3 సంవత్సరాల తర్వాత టీమ్ ఇండియా T20 మ్యాచ్ ఆడటానికి దిగింది. మరోసారి దాని టాప్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. అప్పుడు T20 వరల్డ్ కప్ 2022లో పాకిస్తాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేవలం 31 పరుగులకే 4 వికెట్లు పడిపోయాయి. ఈసారి 32 పరుగులకే 4 వికెట్లు పడిపోయాయి. ఇది 49 పరుగుల వద్ద 5 వికెట్లుగా మారింది. ఆ మ్యాచ్ వలెనే సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ మైదానంలో ఎటువంటి ప్రభావం చూపడంలో మరోసారి విఫలమయ్యారు.
టీమిండియా 23 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోవడంతో కెప్టెన్ సూర్య క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. కానీ మరోసారి జాష్ హేజిల్వుడ్ ముందు అతను ఏమీ చేయలేకపోయాడు. గత మ్యాచ్లో సూర్య ఆస్ట్రేలియా పేసర్ను కొంతవరకు అడ్డుకున్నాడు కానీ ఈసారి మళ్లీ అదే పాత కథ రిపీట్ అయింది. హేజిల్వుడ్పై రెండో బంతికే సూర్యకు లైఫ్ లైన్ లభించింది, అప్పుడు వికెట్ కీపర్ జాష్ ఇంగ్లిస్ అతని క్యాచ్ను విడిచిపెట్టాడు. కానీ హేజిల్వుడ్ భారత కెప్టెన్ను దాని ప్రయోజనం పొందకుండా అడ్డుకున్నాడు. తర్వాతి బంతికే ఇంగ్లిస్ చేతుల్లోనే క్యాచ్ అవుట్ చేయించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో సూర్య 4 బంతులు ఎదుర్కొని కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే చేసి పెవిలియన్కు తిరిగి వెళ్ళాడు.
అయితే అతని బ్యాట్ ఇంతలా విఫలం కావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇటీవల జరిగిన ఆసియా కప్లో ఫైనల్తో సహా దాదాపు అన్ని మ్యాచ్లలో అతను పూర్తిగా విఫలమయ్యాడు. 6 ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 72 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. ఐసీసీ T20 ర్యాంకింగ్స్లో మాజీ నంబర్ 1 బ్యాట్స్మెన్ వైఫల్యం ఏడాది నుండి కొనసాగుతోంది. జూలై 2024లో T20 జట్టు కెప్టెన్ అయిన తర్వాత నుంచి సూర్య ఫామ్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. అతను ఈ కాలంలో 22 ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 2 హాఫ్ సెంచరీలు మాత్రమే సాధించాడు.
అతని ఈ రెండు హాఫ్ సెంచరీలు గతేడాది చేశాడు. వాటిలో చివరి ఫిఫ్టీ అక్టోబర్ 12న బంగ్లాదేశ్పై సాధించాడు. దీని తర్వాత గత 365 రోజుల కంటే ఎక్కువ కాలంలో సూర్య మొత్తం 16 T20 మ్యాచ్లలో బ్యాటింగ్ చేశాడు. వాటిలో అతను ఒక్కసారి కూడా హాఫ్ సెంచరీ సాధించలేకపోయాడు. దీని కంటే కూడా ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏమిటంటే, ఈ 16 ఇన్నింగ్స్లలో అతను కేవలం 2 సార్లు మాత్రమే 25 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేయగలిగాడు. ఇందులో పాకిస్తాన్పై ఆసియా కప్ గ్రూప్ మ్యాచ్లో ఒక నాటౌట్ 47 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ వచ్చింది, అయితే మరో 39 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ గత మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియాపై వచ్చింది, ఇది వర్షం కారణంగా రద్దయింది.
హాఫ్ సెంచరీ సాధించలేకపోవడం మాత్రమే కాదు. క్రీజ్లో నిలదొక్కుకోవడం కూడా సూర్యకు కష్టంగా ఉంది. అతను కొంత సమయం గడిపినప్పటికీ పరుగులు చేయడానికి కష్టపడుతున్నాడు. ఇది అతని గణాంకాల నుండి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 2025లో సూర్య టీమిండియా తరఫున 13 ఇన్నింగ్స్లలో 14 సగటుతో కేవలం 140 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇందులో కూడా అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అతని స్ట్రైక్ రేట్. సూర్య ఈ పరుగులు కేవలం 113 సాధారణ స్ట్రైక్ రేట్తో చేశాడు, ఇది అతని కెరీర్ స్ట్రైక్ రేట్, 163, కంటే చాలా తక్కువ. స్పష్టంగా కొన్ని నెలల్లో జరగబోయే T20 వరల్డ్ కప్ ముందు సూర్య ఇటువంటి ప్రదర్శన టీమిండియాకు మంచి వార్త కాదు.