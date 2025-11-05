  • Menu
Suryakumar Yadav : టీ20లాగా ఆడలేకపోతున్నా.. నాకు వన్డే ఆట నేర్పండి.. డివిలియర్స్ సాయం కోరిన సూర్యకుమార్
టీ20 క్రికెట్‌లో ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 బ్యాట్స్‌మెన్ అయిన భారత స్టార్ ఆటగాడు సూర్యకుమార్ యాదవ్‌, ప్రస్తుతం ఒక పెద్ద సమస్యతో బాధపడుతున్నారు.

Suryakumar Yadav : టీ20 క్రికెట్‌లో ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 బ్యాట్స్‌మెన్ అయిన భారత స్టార్ ఆటగాడు సూర్యకుమార్ యాదవ్‌, ప్రస్తుతం ఒక పెద్ద సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఆయన కెప్టెన్సీలో టీ20 ఫార్మాట్‌లో భారత్ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నా, తన వ్యక్తిగత వన్డే కెరీర్ మాత్రం అనుకున్న స్థాయిలో లేదు. తన వన్డే ఫామ్ పట్ల తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సూర్యకుమార్ యాదవ్, తన కెరీర్‌ను రక్షించుకోవడానికి ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆటగాళ్లలో ఒకరైన సౌతాఫ్రికా మాజీ కెప్టెన్ ఏబీ డివిలియర్స్‌ సహాయం కోరాడు. అసలు సూర్యకుమార్ యాదవ్‌కు వచ్చిన కష్టం ఏంటి? ఆయన ఎందుకు డివిలియర్స్‌ను సహాయం అడిగాడో ఇప్పుడు చూద్దాం.

భారత టీ20 జట్టు సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. టీమిండియా ఇటీవల 2025 టీ20 ఆసియా కప్‌ను కూడా గెలుచుకుంది. అయితే, జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన చేసినప్పటికీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఒక పెద్ద కష్టంలో చిక్కుకున్నాడు. సూర్యకు తన వన్డే కెరీర్ గురించి ఆందోళన పడుతున్నాడు. దీని కోసం సూర్య, దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మరియు దిగ్గజ ఆటగాడు ఏబీ డివిలియర్స్ ను తన వన్డే కెరీర్‌ను కాపాడటానికి ఏదో ఒక విధంగా సహాయం చేయమని వేడుకున్నాడు.

భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ విమల్ కుమార్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇలా అన్నాడు: "నేను ఏబీ డివిలియర్స్‌ను త్వరగా కలిస్తే, టీ20, వన్డే కెరీర్‌లను అతను ఎలా నిర్వహించాడని అడుగుతాను. ఎందుకంటే నేను అలా చేయలేకపోతున్నాను. వన్డేలలో కూడా టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్ లాగే ఆడవచ్చని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ రెండు ఫార్మాట్లలో తన కెరీర్‌ను ఎలా విజయవంతం చేశారని నేను అతనిని అడగాలనుకుంటున్నాను. ఏబీ, నా మాట మీ వరకు చేరితే, దయచేసి నేను మిమ్మల్ని త్వరగా సంప్రదించాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నాకు రాబోయే 3-4 సంవత్సరాలు చాలా ముఖ్యం. నేను వన్డే క్రికెట్‌లో కూడా త్వరగా తిరిగి రావాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి, ఎందుకంటే నేను టీ20, వన్డేలను బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నాను." అని అన్నాడు.

సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన ఇప్పటివరకు ఆడిన వన్డే కెరీర్‌లో కేవలం 37 మ్యాచ్‌లు మాత్రమే ఆడి, 25.76 సగటుతో 773 పరుగులు చేశాడు. సూర్య వన్డేలలో 4 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు. అయితే, టీ20 అంతర్జాతీయాలలో సూర్య 93 మ్యాచ్‌లలో 36.94 సగటుతో 2,734 పరుగులు చేశాడు, ఇందులో 4 సెంచరీలు, 21 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

ఏబీ డివిలియర్స్ పేరు దక్షిణాఫ్రికాలోనే కాకుండా, ప్రపంచంలోని అత్యంత విజయవంతమైన ఆటగాళ్లలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. డివిలియర్స్ 228 మ్యాచ్‌లలో 218 ఇన్నింగ్స్‌లలో 9,577 పరుగులు చేశాడు. ఏబీకి వన్డేలలో 53.50 సగటు ఉంది. ఇంత పెద్ద కెరీర్‌లో వన్డేలలో 50 కంటే ఎక్కువ సగటును కొనసాగించడం ఏ ఆటగాడికైనా గొప్ప విషయం.

