New Look : ఆసియా కప్ కు ముందు లుక్ మారుస్తున్న స్టార్ క్రికెటర్లు..చెత్తగా ఉందంటున్న నెటిజన్లు
New Look: సెప్టెంబర్ 9 నుంచి యూఏఈలో ప్రారంభమవుతున్న ఆసియా కప్ 2025 కోసం టీమ్ ఇండియా సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలో బరిలోకి దిగనుంది. టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి నాలుగు రోజుల ముందే టీమ్ ఇండియా దుబాయ్కు చేరుకొని తమ సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో జట్టు స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన కొత్త హెయిర్ స్టైల్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అతను తన జుట్టు రంగును మార్చుకున్నాడు. దీని ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే, హార్దిక్ మాత్రమే కాదు, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కొత్త హెయిర్ స్టైల్ ఫొటో కూడా వైరల్ అయింది. ఇది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
హార్దిక్ పాండ్యా హెయిర్ స్టైల్ మారింది
ఆసియా కప్ కోసం టీమ్ ఇండియా ఏప్రిల్ 4, 5 తేదీలలో దుబాయ్ చేరుకుంది. జట్టు దుబాయ్కు చేరుకున్న వెంటనే, హార్దిక్ పాండ్యా తన సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫొటోలు పోస్ట్ చేశాడు. ఈ ఫొటోలలో హార్దిక్ చాలా మారిపోయినట్లు కనిపించాడు. దీనికి కారణం అతని జుట్టు రంగు. తన విభిన్న శైలికి ప్రసిద్ధి చెందిన హార్దిక్, కొత్త టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి ముందు పెద్ద మార్పు చేశాడు. అతను తన నల్లటి జుట్టును లేత బంగారు రంగులోకి మార్చుకున్నాడు.
కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడానా ?
హార్దిక్ తన కొత్త హెయిర్ స్టైల్ ఫొటోలు పోస్ట్ చేయగానే, అవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. కొంతమందికి ఈ స్టైల్ నచ్చితే, మరికొంతమంది అభిమానులు బాలేదన్నారు. అయితే, దీనితో పాటే సూర్యకుమార్ యాదవ్కు సంబంధించిన ఒక ఫొటో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభించింది. ఈ ఫొటోలో, అతను ఒక హెయిర్ స్టైలిస్ట్ దగ్గర తన జుట్టుకు గులాబీ రంగు వేయించుకుంటున్నాడు. ఈ రంగు బంగారు లేదా మెరూన్ కాదు, గులాబీ రంగు కావడంతో అందరూ షాకయ్యారు.
వైరల్ ఫోటో నిజమా?
సూర్యకుమార్ యాదవ్కు సంబంధించిన ఈ ఫొటో చాలా అకౌంట్ల నుంచి పోస్ట్ అయింది. ఇది అభిమానులను షాక్కు గురి చేసింది. అయితే, భారత కెప్టెన్ నిజంగానే అలా చేశాడా? నిజం ఏమిటంటే, ఈ వైరల్ ఫొటో నకిలీది, ఎడిట్ చేసింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన జుట్టుకు గులాబీ రంగు వేసుకోలేదు, అతను ముందులాగే ఉన్నాడు. టీమ్ ఇండియా దుబాయ్కు బయలుదేరినప్పుడు వచ్చిన ఫొటోలలో కూడా సూర్యకుమార్ నార్మల్ లుక్లోనే కనిపించాడు. అలాగే, సెప్టెంబర్ 5న టీమ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ కోసం వెళ్తున్న వీడియోలో కూడా సూర్యకుమార్ జుట్టు నల్లగానే ఉంది.
హెయిర్ స్టైల్తో సంబంధం లేకుండా టోర్నమెంట్ విషయానికి వస్తే, సెప్టెంబర్ 9న మొదటి మ్యాచ్ జరుగుతుంది. టీమ్ ఇండియా తన తొలి మ్యాచ్ను సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో ఆడుతుంది. అయితే, అత్యంత ముఖ్యమైన మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు గ్రూప్ స్టేజ్లో తలపడతాయి.