Asia Cup 2025: అఫ్ఘానిస్తాన్ కల చెరిపేసిన శ్రీలంక.. సూపర్-4లోకి బంగ్లాదేశ్ ఎంట్రీ
ఆసియా కప్ 2025లో గ్రూప్-బిలోని చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్ల మధ్య జరిగిన పోరులో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కల చెదిరింది. ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంక విజయం సాధించడంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది. అదే సమయంలో, బంగ్లాదేశ్ జట్టు సూపర్-4లో సులభంగా ప్రవేశించింది.
Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025లో గ్రూప్-బిలోని చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్ల మధ్య జరిగిన పోరులో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కల చెదిరింది. ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంక విజయం సాధించడంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది. అదే సమయంలో, బంగ్లాదేశ్ జట్టు సూపర్-4లో సులభంగా ప్రవేశించింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆల్రౌండర్ మొహమ్మద్ నబీ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకున్నప్పటికీ, శ్రీలంక వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ కుశాల్ మెండిస్ ధాటికి అతని కష్టం వృథా అయింది.
శ్రీలంక మెరుపు విజయం
170 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక, 18.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి విజయాన్ని అందుకుంది. శ్రీలంక తరపున కుశాల్ మెండిస్ అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. అతను 52 బంతుల్లో 10 ఫోర్ల సహాయంతో అజేయంగా 74 పరుగులు సాధించాడు. మెండిస్తో పాటు, కుశాల్ పెరీరా 20 బంతుల్లో 28 పరుగులు చేయగా, కమిండు మెండిస్ 13 బంతుల్లో 2 సిక్సర్లతో 26 పరుగులు చేసి మెరిపించాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బౌలర్లలో ముజీబ్ ఉర్ రెహమాన్, అజ్మతుల్లా ఉమర్ జాయ్, మొహమ్మద్ నబీ, నూర్ అహ్మద్ తలో ఒక వికెట్ తీసుకున్నారు.
నబీ విధ్వంసం వృథా
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు, 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తరపున మొహమ్మద్ నబీ ఆకట్టుకునే ప్రదర్శనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. అతను కేవలం 22 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్ల సహాయంతో 60 పరుగులు చేశాడు. కానీ, అతని ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ జట్టుకు విజయాన్ని అందించలేకపోయింది. నబీతో పాటు, ఇబ్రహీం జద్రాన్ 27 బంతుల్లో 24 పరుగులు, కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్ 23 బంతుల్లో 24 పరుగులు, సదీఖుల్లా అటల్ 14 బంతుల్లో 18 పరుగులు చేశారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో నువాన్ తుషారా 4 వికెట్లు తీసి అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేశాడు. దుష్మంత చమీరా, దునిత్ వెలలాగే, దసున్ షనక తలో ఒక వికెట్ సాధించారు.
బంగ్లాదేశ్ ఆశలు సజీవం
ఈ మ్యాచ్ ఫలితం బంగ్లాదేశ్కు కలిసొచ్చింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఓటమి తర్వాత, బంగ్లాదేశ్ సూపర్-4లో ప్రవేశించడం ఖాయమైంది. ఈ ఫలితంతో గ్రూప్-బి నుంచి శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ జట్లు తదుపరి రౌండ్కు అర్హత సాధించాయి.