Smriti Mandhana : వరల్డ్ ఛాంపియన్కు ఓటమి అంటే తెలియదు..పెళ్లి ముందు క్రికెట్..వధువు జట్టుదే అద్భుత విజయం
Smriti Mandhana : టీమిండియా స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ స్మృతి మంధానాకు విజయం సాధించడం ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇటీవల ఐసీసీ మహిళా వరల్డ్ కప్ 2025లో ఫైనల్ గెలిచి ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచిన మంధాన, ఇప్పుడు తన జీవితంలో కీలకమైన పెళ్లి మ్యాచ్లోనూ విజయం సాధించింది. నవంబర్ 23 అంటే నేడు పలాష్ ముచ్ఛల్ను వివాహం చేసుకోబోతున్న స్మృతి, పెళ్లి వేడుకల్లో భాగంగా జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్లో తన భర్త జట్టును ఓడించి సత్తా చాటింది. మంధానాకు గెలుపు తప్ప వేరేది ఏదీ ఇష్టం ఉండదని ఈ మ్యాచ్ నిరూపించింది.
మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీలో స్మృతి మంధానా, పలాష్ ముచ్ఛల్ ఏడు అడుగులు వేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ పెళ్లి వేడుకలను మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేయడానికి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు పలు సరదా ఈవెంట్లను నిర్వహిస్తున్నారు. క్రికెట్ అనేది ఈ దేశానికి స్మృతి మంధానా లాంటి స్టార్ను ఇచ్చింది, అందుకే వివాహ వేడుకల్లో క్రికెట్ను దూరం పెట్టలేకపోయారు. హల్దీ వేడుక తర్వాత సాయంత్రం ఒక ప్రత్యేక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఒకవైపు స్మృతి కెప్టెన్గా ఉన్న బ్రైడ్ స్క్వాడ్, మరోవైపు పలాష్ నాయకత్వం వహించిన గ్రూమ్ స్క్వాడ్ తలపడ్డాయి.
అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లాగే ఇద్దరు కెప్టెన్ల మధ్య టాస్ కూడా జరిగింది. స్మృతి జట్టులో జెమీమా రోడ్రిగ్జ్, షెఫాలీ వర్మ, రేణుకా సింగ్, రిచా ఘోష్ వంటి స్టార్ టీమిండియా ప్లేయర్లు ఉండటంతో, వారి ముందు వరుడి టీమ్ నిలబడలేకపోయింది. ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచిన స్టార్ క్రికెటర్లు ఉన్న స్మృతి మంధానా బ్రైడ్ స్క్వాడ్ ముందు పలాష్ ముచ్ఛల్ గ్రూమ్ స్క్వాడ్ నిలబడలేకపోయింది. దాంతో ఈ మ్యాచ్లో వధువు జట్టు ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
ఈ మ్యాచ్లో ఎవరు ఎన్ని పరుగులు చేశారు లేదా ఎన్ని వికెట్లు తీశారు అనే పూర్తి వివరాలు బయటికి రానప్పటికీ, ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్కి సంబంధించిన అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక వీడియోలో మంధానా బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా, మరొక వీడియోలో ఆమె జట్టు సభ్యులు గెలుపును ఉత్సాహంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ వీడియోలను ఫ్యాన్స్ విపరీతంగా షేర్ చేస్తూ, స్మృతి విజయ పరంపరను అభినందిస్తున్నారు. ఈ సరదా క్రికెట్ మ్యాచ్ తర్వాత, ఇప్పుడు అందరూ నవంబర్ 23న వధువుగా ముస్తాబైన స్మృతి మంధానాను చూడటానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.