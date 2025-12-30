  • Menu
Home  > క్రీడలు

Smriti Mandhana : శుభ్‌మన్ గిల్ రికార్డుకు ఎసరు..నేటి మ్యాచ్‌తో చరిత్ర తిరగరాయనున్న స్మృతి మంధాన

Smriti Mandhana : శుభ్‌మన్ గిల్ రికార్డుకు ఎసరు..నేటి మ్యాచ్‌తో చరిత్ర తిరగరాయనున్న స్మృతి మంధాన
x

Smriti Mandhana : శుభ్‌మన్ గిల్ రికార్డుకు ఎసరు..నేటి మ్యాచ్‌తో చరిత్ర తిరగరాయనున్న స్మృతి మంధాన

Highlights

2025వ సంవత్సరం భారత క్రికెట్‌లో రికార్డుల పర్వానికి తెరలేపింది. ముఖ్యంగా టీమిండియా ప్లేయర్ శుభ్‌మన్ గిల్ పేరిట ఉన్న ఒక భారీ రికార్డు ఇప్పుడు ప్రమాదంలో పడింది.

Smriti Mandhana : 2025వ సంవత్సరం భారత క్రికెట్‌లో రికార్డుల పర్వానికి తెరలేపింది. ముఖ్యంగా టీమిండియా ప్లేయర్ శుభ్‌మన్ గిల్ పేరిట ఉన్న ఒక భారీ రికార్డు ఇప్పుడు ప్రమాదంలో పడింది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ రికార్డును మగ క్రికెటర్లు ఎవరూ కాకుండా, భారత మహిళా క్రికెట్ సంచలనం స్మృతి మంధాన బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమైంది. నేడు (డిసెంబర్ 30) శ్రీలంకతో జరగబోయే ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ ఈ రికార్డుకు వేదిక కాబోతోంది.

గిల్ రికార్డు ఏమిటి?

2025 క్యాలెండర్ ఇయర్ ముగింపుకు వస్తోంది. ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో (పురుషులు, మహిళలు కలిపి) అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా శుభ్‌మన్ గిల్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. గిల్ ఈ ఏడాది మొత్తం 35 మ్యాచ్‌లు ఆడి 49 సగటుతో 1764 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 7 సెంచరీలు, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. భారత పురుషుల జట్టుకు ఈ ఏడాది మ్యాచ్‌లు ముగిసిపోయాయి, కాబట్టి గిల్ స్కోరు ఇక్కడితో ఆగిపోయింది.

మంధానకు దక్కిన ఛాన్స్

భారత మహిళల జట్టు ప్రస్తుతం శ్రీలంక పర్యటనలో ఉంది. ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో ఇప్పటికే భారత్ 4-0తో అజేయంగా నిలిచింది. నేడు జరగబోయే ఐదో టీ20 ఈ ఏడాది స్మృతి మంధానకు ఆఖరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్. స్మృతి ఇప్పటివరకు ఈ ఏడాది 32 మ్యాచ్‌ల్లో 1703 పరుగులు సాధించింది. అంటే గిల్ రికార్డును సమం చేయడానికి ఆమెకు ఇంకా 61 పరుగులు, అధిగమించడానికి 62 పరుగులు కావాలి. ప్రస్తుతం స్మృతి ఉన్న ఫామ్ చూస్తుంటే, ఒక భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడితే గిల్ రికార్డు గల్లంతు అవ్వడం ఖాయం.

చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఫీట్

ఇప్పటికే మహిళా క్రికెటర్లలో ఈ ఏడాది అత్యధిక పరుగులు చేసిన క్రీడాకారిణిగా స్మృతి మంధాన నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది. ఒకవేళ నేడు ఆమె 62 పరుగులు చేస్తే, ఓవరాల్‌గా ప్రపంచ క్రికెట్‌లోనే (మెన్ & విమెన్) 2025 టాప్ స్కోరర్‌గా నిలుస్తుంది. ఇది భారత మహిళా క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక అరుదైన, గర్వకారణమైన విజయంగా మారుతుంది. శ్రీలంకపై ఆమెకు మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది, కాబట్టి ఫ్యాన్స్ అంతా ఆమె బ్యాట్ నుంచి మెరుపులు ఆశిస్తున్నారు.

నేటి మ్యాచ్‌లో స్మృతి మంధాన గిల్ రికార్డును దాటుతుందా? లేదా 61 పరుగుల లోపే అవుట్ అవుతుందా? అన్నది ఉత్కంఠగా మారింది. ఏదేమైనా 2025 సంవత్సరం మాత్రం స్మృతి కెరీర్‌లో గోల్డెన్ ఇయర్‌గా మిగిలిపోనుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick