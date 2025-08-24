Smran Ravichandran : కావ్య మారన్ నమ్మకం వృథా పోలేదు.. 25 సిక్సర్లు.. 52 బంతుల్లో విధ్వంసం
Smaran Ravichandran : మహారాజా టీ20 లీగ్లో 22 ఏళ్ల స్మరణ్ రవిచంద్రన్ బ్యాటింగ్ చూస్తే దిల్ మాంగే మోర్ అనిపించాల్సిందే. ఆగస్టు 23న జరిగిన మ్యాచ్లో మహారాజా టీ20 లీగ్ ప్రస్తుత సీజన్లో స్మరణ్ తన కెరీర్లో అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లో 52 బంతుల్లో అతను చేసిన విధ్వంసం తర్వాత, అతని జట్టు గెలవడమే కాకుండా లీగ్లో 4 రికార్డులు కూడా అతని పేరు మీద నమోదయ్యాయి. మహారాజా టీ20 లీగ్ 2025లో ఆగస్టు 23న గుల్బర్గా మిస్టిక్స్, బెంగళూరు బ్లాస్టర్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో బెంగళూరు బ్లాస్టర్స్ ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసి 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 164 పరుగులు చేసింది. గుల్బర్గా మిస్టిక్స్ జట్టుకు 165 పరుగుల లక్ష్యం కాగా, ఆ జట్టు 4 వికెట్లు కోల్పోయి, 4 బంతులు మిగిలి ఉండగానే విజయం సాధించింది. అంటే గుల్బర్గా మిస్టిక్స్ 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
ఈ మ్యాచ్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం ఏంటంటే స్మరణ్ రవిచంద్రన్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్. ఈ సీజన్లో ఒక బ్యాట్స్మెన్ చేసిన అతి పెద్ద ఇన్నింగ్స్ కాకపోయినప్పటికీ, 22 ఏళ్ల స్మరణ్కు ఇది అతిపెద్ద ఇన్నింగ్స్. 52 బంతుల్లో 89 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 171కి పైగా స్ట్రైక్ రేట్తో 5 సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లు ఉన్నాయి. స్మరణ్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ కారణంగా అతని జట్టు బెంగళూరు బ్లాస్టర్స్పై గెలవడమే కాకుండా, అతను 4 రికార్డులను కూడా తన పేరు మీద నమోదు చేసుకున్నాడు.
4 రికార్డులు స్మరణ్ పేరు మీద
* 52 బంతుల్లో 89 పరుగులు చేసిన తర్వాత, స్మరణ్ మహారాజా టీ20 లీగ్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్గా నిలిచాడు. అతను ఆడిన 9 మ్యాచ్లలో 8 ఇన్నింగ్స్లలో ఇప్పటివరకు 391 పరుగులు చేశాడు.
* సిక్సర్లు కొట్టడంలో కూడా అతనికి ఎవరూ దగ్గరలో లేరు. ఇప్పటివరకు అతను 25 సిక్సర్లు కొట్టాడు. ఈ సీజన్లో 20 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిక్సర్లు కొట్టిన ఏకైక బ్యాట్స్మెన్ అతనే.
* 97.75 సగటుతో ప్రస్తుత మహారాజా టీ20 లీగ్లో అత్యధిక బ్యాటింగ్ సగటు అతనిదే.
* స్మరణ్ రవిచంద్రన్ ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా 5 హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన బ్యాట్స్మెన్ కూడా.
22 ఏళ్ల స్మరణ్ రవిచంద్రన్ అదే ఆటగాడు, అతనిపై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ యజమాని కావ్య మారన్ కూడా నమ్మకం ఉంచారు. ఐపీఎల్ 2025లో ఆడమ్ జంపా స్థానంలో రిప్లేస్మెంట్ ప్లేయర్గా స్మరణ్ను సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులోకి తీసుకున్నారు. అయితే, ఫీల్డింగ్ ప్రాక్టీస్ సమయంలో స్మరణ్ గాయపడడంతో ఐపీఎల్ 2025 నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు అతని స్థానంలో ఎస్ఆర్హెచ్ హర్ష్ దుబేను జట్టులోకి తీసుకుంది. ఈ సీజన్లో అతని ప్రదర్శన చూస్తుంటే, అతనిపై పెట్టిన నమ్మకం సరైందే అని నిరూపించుకుంటున్నాడు.