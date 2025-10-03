IND vs WI : ఫస్ట్ టెస్టులో సిరాజ్ ఊచకోత.. దెబ్బకు విలవిలలాడిన వెస్టిండీస్
IND vs WI : ఇంగ్లాండ్ పర్యటన ముగిసిన దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత టీమ్ ఇండియా మళ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ యాక్షన్లోకి దిగింది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య ప్రారంభమైన మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ తొలి రోజు భారత్ తరఫున ఫ్రంట్ ఫుట్లో కనిపించింది. ముఖ్యంగా, భారతీయ పేస్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్ అద్భుతంగా రాణించి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మ్యాచ్ అనంతరం సిరాజ్ తన ప్రదర్శనపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూనే, అనూహ్యంగా టీమ్ ఇండియా కేవలం 46 పరుగులకే ఆలౌటైన ఒక పాత టెస్ట్ మ్యాచ్ను గుర్తు చేసుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది.
అక్టోబర్ 2న నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ప్రారంభమైన టెస్ట్ మ్యాచ్ మొదటి రోజు ఆట ముగిసేసరికి మహ్మద్ సిరాజ్ 40 పరుగులు ఇచ్చి 4 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇది భారత గడ్డపై అతనికి బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన మొదటి గంటలోనే సిరాజ్ వెస్టిండీస్ టాప్ ఆర్డర్లోని 3 వికెట్లను తీశాడు. సాధారణంగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలించే మోదీ స్టేడియం పిచ్, ఈసారి సిరాజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి పేసర్లకు అద్భుతమైన సహకారం అందించింది.
పిచ్ నుంచి లభించిన అదనపు సహకారం చూసి ప్రేక్షకులే కాదు, స్వయంగా సిరాజ్ కూడా ఆశ్చర్యపోయి, సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. ఆట ముగిసిన తర్వాత సిరాజ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఇంత పచ్చిక ఉన్న పిచ్పై బౌలింగ్ చేయడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను, ఎందుకంటే భారత్లో ఇలాంటి పిచ్లు చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయని అన్నాడు.
చివరిసారిగా న్యూజిలాండ్తో బెంగళూరులో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఇలాంటి పిచ్ చూశానని సిరాజ్ గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్లోనే టీమ్ ఇండియా మొదటి ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 46 పరుగులకే ఆలౌటైంది. అహ్మదాబాద్ పిచ్ అచ్చం బెంగళూరు పిచ్లా లేకపోయినా, పేసర్లకు అవసరమైనంత సహకారం లభించడం వల్లనే సిరాజ్ అంతటి ఉత్సాహం చూపించాడు. పిచ్ సహకరించడం వల్లే తొలి గంటలోనే విండీస్ బ్యాటింగ్ పతనం మొదలైంది.
సిరాజ్, బుమ్రా దెబ్బకు వెస్టిండీస్ జట్టు తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 162 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. అహ్మదాబాద్ వంటి స్పిన్-ఫ్రెండ్లీ గ్రౌండ్లో పేసర్లకు ఇంతటి సహకారం లభించడం, వెస్టిండీస్ జట్టును తక్కువ స్కోరుకే కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.