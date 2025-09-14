Shubman Gill : పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్కు ముందు టీమిండియాకు షాక్.. గాయం పాలైన స్టార్ ప్లేయర్
Shubman Gill : పాకిస్థాన్తో జరిగే కీలక మ్యాచ్కు ముందు టీమిండియాకు ఒక చిన్న టెన్షన్ మొదలైంది.
Shubman Gill : పాకిస్థాన్తో జరిగే కీలక మ్యాచ్కు ముందు టీమిండియాకు ఒక చిన్న టెన్షన్ మొదలైంది. ఆసియా కప్ 2025 కోసం టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్గా ఉన్న శుభ్మన్ గిల్ ప్రాక్టీస్ సెషన్లో గాయపడ్డాడు. అతని చేతికి దెబ్బ తగలడంతో అతను కాసేపు నెట్స్లో కనిపించకుండా పోయాడు. యూఏఈతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో గిల్ అద్భుతంగా ఆడాడు. ఇలాంటి సమయంలో గాయపడటం ఆందోళన కలిగించింది.
గాయం తర్వాత గిల్ ఏం చేశాడంటే..
శుభ్మన్ గిల్ గాయపడగానే, నెట్స్లో ఒక చిన్న అలజడి మొదలైంది. వెంటనే టీమ్ ఫిజియో అక్కడికి చేరుకుని గిల్ గాయాన్ని పరిశీలించారు. గాయం తర్వాత గిల్ కాసేపు నెట్స్ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయాడు. అతను ఐస్ బాక్స్పై కూర్చుని తన గాయపడిన చేతిని పట్టుకుని కనిపించాడు. అప్పుడు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ అతని దగ్గరకు వెళ్లి గాయం గురించి అడిగారు. మరోవైపు, అభిషేక్ శర్మ అతనికి వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చాడు.
శుభ్మన్ గిల్ గాయం ఎలా ఉందంటే..
శుభ్మన్ గిల్ గాయం అంత తీవ్రమైనది కాదని తేలింది. కొన్ని నిమిషాల తర్వాత అతను మళ్లీ నెట్స్లోకి తిరిగి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నంత సేపు టీమ్ ఫిజియో అతనిపైనే నిఘా ఉంచారు. మొత్తం మీద చూస్తే, టీమిండియాకు ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం ఏమీ లేదని అర్థం అవుతోంది.
టీమిండియా భారీ ప్రాక్టీస్..
పాకిస్థాన్తో జరిగే మ్యాచ్కు ముందు టీమిండియా నెట్స్లో గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేసింది. భారత బ్యాటర్లు పటిష్ఠమైన ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా శుభ్మన్ గిల్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా బౌలింగ్ను కూడా ఎదుర్కొన్నాడు. బుమ్రా బంతులను గిల్ చాలా సులభంగా ఎదుర్కొన్నాడు.
ఎక్కడ జరుగుతుందంటే..
భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఆసియా కప్ 2025 మ్యాచ్ దుబాయ్లో జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్లో ఈ రెండు జట్లకు ఇది రెండో మ్యాచ్. గతంలో భారత్ యూఏఈని ఓడించగా, పాకిస్థాన్ జట్టు ఒమన్ను ఓడించింది.