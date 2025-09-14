IND vs PAK : పాకిస్తాన్తో మ్యాచ్కు ముందు అభిషేక్ శర్మ తండ్రి కాళ్లు మొక్కిన శుభ్మన్ గిల్
IND vs PAK : ఆసియా కప్ 2025లో భారత జట్టు పాకిస్తాన్ను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా గెలుపుకు శుభమన్ గిల్ కీలకం కానున్నాడు.
IND vs PAK: ఆసియా కప్ 2025లో భారత జట్టు పాకిస్తాన్ను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా గెలుపుకు శుభమన్ గిల్ కీలకం కానున్నాడు. పాకిస్తాన్తో మ్యాచ్ గిల్ కెరీర్కు ఎందుకంత ప్రత్యేకం? దీనికి కారణం, ఇది గిల్ ఆడుతున్న మొదటి టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ కాదు, కానీ పాకిస్తాన్తో ఆడుతున్న మొదటి టీ20 మ్యాచ్.
గిల్ కెరీర్లో ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే..
గిల్ తన టీ20 ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ను జనవరి 2023లో మొదలు పెట్టాడు. ఇప్పటివరకు 6 జట్లపై 22 టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఈ జట్లలో శ్రీలంక, వెస్టిండీస్, సౌత్ ఆఫ్రికా, జింబాబ్వే, న్యూజిలాండ్, యూఏఈ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు, పాకిస్తాన్ ఏడో జట్టు. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి తన టీ20 ఇంటర్నేషనల్ అరంగేట్రాన్ని మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేసుకోవాలని గిల్ భావిస్తున్నాడు.
గురువులకు పాదాభివందనం..
మ్యాచ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి పెద్దల ఆశీర్వాదం ముఖ్యం. దుబాయ్లో జరిగిన ట్రైనింగ్ సెషన్లో శుభమన్ గిల్, అర్షదీప్ సింగ్, తమ చిన్ననాటి స్నేహితుడు, సహచర ఆటగాడు అయిన అభిషేక్ శర్మ తండ్రికి పాదాభివందనం చేశారు. అభిషేక్ తండ్రి వారిని ఆశీర్వదించడమే కాకుండా, ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అప్పుడు అభిషేక్ శర్మ కూడా అక్కడే ఉన్నాడు.
ముగ్గురు స్నేహితులు..
శుభమన్ గిల్, అర్షదీప్ సింగ్, అభిషేక్ శర్మ ముగ్గురూ పంజాబ్కు చెందిన ఆటగాళ్లు. వారి మధ్య మంచి స్నేహం ఉంది. ముఖ్యంగా గిల్, అభిషేక్ల మధ్య చాలా మంచి స్నేహం ఉంది. అందుకే, అభిషేక్ తండ్రి ప్రాక్టీస్ చూడటానికి వచ్చినప్పుడు గిల్ ఆయనకు పాదాభివందనం చేసి, పాకిస్తాన్తో మ్యాచ్కు ముందు భారత సంప్రదాయాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాడు.
అర్షదీప్ సింగ్ రికార్డు..
శుభమన్ గిల్ పాకిస్తాన్తో మొదటిసారి టీ20 మ్యాచ్ ఆడుతుండగా, అర్షదీప్ సింగ్కు అవకాశం లభిస్తే ఇది అతడికి పాకిస్తాన్తో 5వ టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ అవుతుంది. గతంలో పాకిస్తాన్తో ఆడిన 4 టీ20 మ్యాచ్లలో అర్షదీప్ 7 వికెట్లు పడగొట్టాడు.