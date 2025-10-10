Shivam Dube : 9 సిక్సర్లతో చెలరేగిన శివమ్ దూబే.. కేవలం 62 బంతుల్లోనే సెంచరీ

  • Menu
ఆసియా కప్ ఫైనల్‌లో టీమిండియాను ఛాంపియన్‌గా నిలబెట్టిన ఆటగాడు శివమ్ దూబే మరోసారి తన సత్తా ఏంటో చూపించాడు.

Shivam Dube : ఆసియా కప్ ఫైనల్‌లో టీమిండియాను ఛాంపియన్‌గా నిలబెట్టిన ఆటగాడు శివమ్ దూబే మరోసారి తన సత్తా ఏంటో చూపించాడు. ముంబై జట్టు తరఫున ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఆడిన దూబే, మహారాష్ట్ర బౌలర్లను ధీటుగా ఎదుర్కొని, వారిపై సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్ కేవలం 62 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో దూబే ఏకంగా 9 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లు కొట్టడం విశేషం.

పుణెలో జరిగిన ఈ వార్మప్ మ్యాచ్‌లో శివమ్ దూబే నాలుగో నంబర్‌లో బ్యాటింగ్‌కు దిగాడు. ముంబై ఓపెనర్లు అయిన అంగక్రిష్ రఘువంశీ (27), ఆకాశ్ ఆనంద్ (5) తక్కువ పరుగులకే వెనుదిరిగారు. హార్దిక్ తామోరే 24 పరుగుల వద్ద రిటైర్డ్ హర్ట్ అయిన తర్వాత, దూబే క్రీజులోకి వచ్చి కేవలం 62 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసి, దాదాపు 160 స్ట్రైక్ రేట్‌తో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.

ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో దూబే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్ హితేష్ వాళుంజ్ బౌలింగ్‌ను ముఖ్యంగా టార్గెట్ చేసుకున్నాడు. వాళుంజ్ వేసిన ఒకే ఓవర్‌లో దూబే వరుసగా నాలుగు సిక్సర్లు కొట్టి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసినప్పటికీ, దూబే ఈ అద్భుతమైన హిట్టింగ్ నైపుణ్యం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో శివమ్ దూబే మాత్రమే కాదు, యువ ఆటగాడు పృథ్వీ షా కూడా అద్భుతమైన సెంచరీ చేశాడు. అయితే, షా ముంబై తరఫున కాకుండా, ప్రత్యర్థి జట్టు అయిన మహారాష్ట్ర తరఫున ఆడాడు. మహారాష్ట్ర మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో షా 181 పరుగులు చేసి అదరగొట్టాడు.

పృథ్వీ షాతో పాటు అర్షిన్ కులకర్ణి కూడా సెంచరీ చేయడంతో, వీరిద్దరూ కలిసి మొదటి వికెట్‌కు 300 పరుగులకు పైగా భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. మహారాష్ట్ర 186/5 వద్ద తమ ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రకటించింది. 332 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన ముంబై 168/4 వద్ద ఆటను ముగించగా, దూబే సెంచరీతో ముంబైకి గౌరవం దక్కింది. అయితే,పృథ్వీ షా, కులకర్ణి రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మాత్రం విఫలమయ్యారు (షా 22, కులకర్ణి 1 పరుగు మాత్రమే చేశారు).

