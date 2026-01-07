  • Menu
Shikhar Dhawan: మనుషులా? మృగాలా? బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువుల ఊచకోతపై శిఖర్ ధావన్ గళం.. ఆ పోస్ట్ వైరల్!

Shikhar Dhawan: బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ మైనారిటీలపై జరుగుతున్న దాడులపై టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక హిందూ వితంతువుపై జరిగిన క్రూరమైన దాడి మానవత్వానికే మచ్చ అని ఆయన మండిపడ్డారు.

Shikhar Dhawan: పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ మైనారిటీల పరిస్థితి దయనీయంగా మారుతోంది. గత కొన్ని వారాలుగా అక్కడ జరుగుతున్న వరుస దాడులు, హత్యలు అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒక హిందూ వితంతువుపై జరిగిన అమానవీయ దాడిపై టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు శిఖర్ ధావన్ (Shikhar Dhawan) సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్రంగా స్పందించారు.

గుండె తరుక్కుపోతోంది: ధావన్ ఆవేదన

బంగ్లాదేశ్‌లో ఒక హిందూ వితంతువుపై ఇద్దరు దుండగులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడటమే కాకుండా, ఆమెను చెట్టుకు కట్టేసి జుట్టు కత్తిరించిన ఘటనపై ధావన్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ వితంతువుపై జరిగిన క్రూరమైన దాడి గురించి చదివి నా మనసు వికలమైంది. ఎక్కడైనా, ఎవరిపైనా ఇలాంటి హింసను అస్సలు అంగీకరించలేము. బాధితురాలికి న్యాయం జరగాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను" అంటూ ధావన్ పోస్ట్ చేశారు.



రక్తసిక్తమైన బంగ్లాదేశ్ - భయం గుప్పిట్లో మైనారిటీలు

గత డిసెంబర్ నెల నుండి బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు పెచ్చుమీరాయి:

వరుస హత్యలు: కేవలం రెండు నెలల వ్యవధిలోనే ఆరుగురు హిందూ పురుషులను దారుణంగా పొడిచి చంపినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

ఆస్తుల లూటీ: వందలాది హిందూ దేవాలయాలపై దాడులు జరగడమే కాకుండా, వ్యాపార సంస్థలను లూటీ చేస్తున్నారు.

రాజకీయ అస్థిరత: గతేడాది జూలైలో షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ మరణం తర్వాత ఏర్పడిన రాజకీయ అరాచకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని మతోన్మాద శక్తులు చెలరేగిపోతున్నాయి.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిరసనలు

కేవలం ధావన్ మాత్రమే కాకుండా, పలువురు అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులు, ప్రముఖులు బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువుల రక్షణ కోసం గొంతు వినిపిస్తున్నారు. బాధ్యతాయుతమైన పౌరుడిగా, ఒక సెలబ్రిటీగా సామాజిక అన్యాయంపై ధావన్ స్పందించిన తీరును నెటిజన్లు అభినందిస్తున్నారు. భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య క్రికెట్ సంబంధాల విషయంలో ఇప్పటికే ఉద్రిక్తతలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.

ప్రస్తుత తాత్కాలిక ప్రభుత్వం శాంతిభద్రతలను కాపాడటంలో విఫలమైందన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మైనారిటీలు ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని బతుకుతున్న ఈ పరిస్థితులపై ప్రపంచ దేశాలు జోక్యం చేసుకోవాలని మానవ హక్కుల సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

