IND vs NZ : ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో తీవ్రంగా గాయపడ్డ షమీ.. రక్తంతో తడిసిపోయిన చేయి 

IND vs NZ : ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతోంది. దుబాయ్‌లో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టుకు షాక్ తగిలింది. టీం ఇండియా పేస్ అటాక్ లీడర్ మహ్మద్ షమీ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. 7వ ఓవర్లో బ్యాట్స్ మెన్ కొట్టిన బంతిని పట్టుకునే ప్రయత్నంలో తన చేతికి గాయం అయింది. దీంతో అతని వేలి నుండి తీవ్ర రక్తస్రావం ప్రారంభమైంది. షమీ చేయి మొత్తం రక్తంతో తడిసిపోయింది. అతను వెంటనే ఫిజియోథెరపిస్ట్ సహాయం తీసుకోవలసి వచ్చింది. దీని తర్వాత అతను మళ్ళీ బౌలింగ్ చేశాడు. దీనితో పాటు రచిన్ రవీంద్ర ఇచ్చిన ముఖ్యమైన క్యాచ్‌ను కూడా షమీ మిస్ చేసుకున్నాడు.

7వ ఓవర్ మూడో బంతికి రచిన్ రవీంద్ర కొట్టిన పవర్ ఫుల్ షాట్, ఫాలో అప్ కోసం వస్తున్న షమీ వైపు గాల్లోకి పోయింది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి షమి తన శాయశక్తులా ప్రయత్నించాడు. కానీ అతను బంతిని పట్టుకోలేకపోయాడు.. బదులుగా అతని వేలికి గాయమై రక్తస్రావం ప్రారంభమైంది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో రచిన్ గొప్ప ఫామ్‌లో కనిపించాడు. 75 సగటుతో 200 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేశాడు. ఫైనల్ వంటి కీలక మ్యాచ్‌లో తనకు లైఫ్ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. అందుకే రోహిత్ షమీపై కోపం ప్రదర్శించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో రచిన్ రవీంద్ర కూడా అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. మొదటి క్యాచ్ మిస్ అయిన తర్వాత అతను కేవలం 21 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే అతనికి మరో అవకాశం లభించింది. 8వ ఓవర్ మొదటి బంతికి రచిన్ మిడ్ వికెట్ వద్ద ఒక పెద్ద షాట్ ఆడటానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ క్యాచ్ పట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే, అక్కడే ఉన్న శ్రేయాస్ అయ్యర్ దానిని పట్టుకోలేకపోయాడు.

Shami’s buttery hands now have bloody blood, and there’s tapping on them—lots happening with his hands! The physio is taping him up now.#ChampionsTrophy2025 #INDvsNZ #CricketNation #Dubai #MohammadShami pic.twitter.com/sIhJ9k6E9e