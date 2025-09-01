Sanju Samson : 9 సిక్సులు, 2 ఫోర్లు...41 బంతుల్లో 83 పరుగులు.. సంజు శాంసన్ విధ్వంసం
కేరళ క్రికెట్ లీగ్ (KCL) 2025లో 22వ మ్యాచ్లో అల్లెప్పి రిపల్స్, కొచ్చి బ్లూ టైగర్స్ మధ్య జరిగిన పోరులో సంజు శాంసన్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ చేశాడు. గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో సంజు తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో అల్లెప్పి రిపల్స్ బౌలర్లను చిత్తు చేసి, తన జట్టుకు ఘన విజయం అందించాడు.
Sanju Samson : కేరళ క్రికెట్ లీగ్ (KCL) 2025లో 22వ మ్యాచ్లో అల్లెప్పి రిపల్స్, కొచ్చి బ్లూ టైగర్స్ మధ్య జరిగిన పోరులో సంజు శాంసన్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ చేశాడు. గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో సంజు తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో అల్లెప్పి రిపల్స్ బౌలర్లను చిత్తు చేసి, తన జట్టుకు ఘన విజయం అందించాడు. ఈ లీగ్లో ఇది అతనికి వరుసగా నాలుగో 50+ స్కోర్. ఆసియా కప్కు ముందు అతని ఈ ఫామ్ టీమ్ ఇండియాకు కూడా మంచి సంకేతాలు పంపుతోంది.
సంచలనాత్మక ఇన్నింగ్స్ ఆడిన సంజు శాంసన్
ఈ మ్యాచ్లో కొచ్చి బ్లూ టైగర్స్ టాస్ గెలిచి ముందుగా బౌలింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అల్లెప్పి రిపల్స్ తరపున కెప్టెన్ అజారుద్దీన్, జలజ్ సక్సేనా హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు. దీంతో వారి జట్టు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 176 పరుగులు చేయగలిగింది. కానీ సంజు శాంసన్ ముందు ఈ లక్ష్యం చాలా చిన్నదిగా నిలిచింది. కొచ్చి బ్లూ టైగర్స్ తరఫున ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన సంజు ఫోర్లు, సిక్సులతో విరుచుకుపడ్డాడు.
ఈ మ్యాచ్లో సంజు శాంసన్ 41 బంతులు ఎదుర్కొని 202.44 స్ట్రైక్ రేట్తో 83 పరుగులు చేశాడు. ఈ సమయంలో అతని బ్యాట్ నుండి 2 ఫోర్లు, 9 అద్భుతమైన సిక్సులు వచ్చాయి. అంటే, సంజు తన ఈ ఇన్నింగ్స్లో కేవలం సిక్సుల ద్వారానే 54 పరుగులు చేశాడు. దీంతో కొచ్చి బ్లూ టైగర్స్ జట్టుకు 177 పరుగుల లక్ష్యం చాలా సులభమైంది. సంజు జట్టు ఈ లక్ష్యాన్ని 18.2 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి సాధించింది.
సంజు శాంసన్ కేరళ క్రికెట్ లీగ్ గత ఇన్నింగ్స్లలో 50+ స్కోర్లు సాధించాడు. ఇందులో 121 పరుగులు, 89 పరుగులు, 62 పరుగులు, 83 పరుగుల ఇన్నింగ్స్లు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో అతను 30 సిక్సులు కొట్టడం విశేషం. సంజు శాంసన్ను ఆసియా కప్ 2025 కోసం టీమ్ ఇండియా స్క్వాడ్లో చేర్చారు. ఓపెనర్గా ఆడేందుకు అతను స్ట్రాంగ్ పోటీదారుగా మారాడు.